В поисках задействованы водолазы
Тело девятилетнего мальчика, утонувшего в Баргузинском районе Бурятии всё ещё не найдено.
- По состоянию 22:00 5 августа спасателями совершено 4 водолазных погружения, обследовано восемь квадратных км. дна, 60 км береговой линии, 60 квадратных км. акватории. Поиск результатов не дал, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Сегодня в 6:00 спасатели Усть-Баргузинского и Посольского поисково-спасательных подразделений БПСО МЧС России в составе 12 человек и 5 единиц техники продолжили поиски мальчика 2013 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 августа в Баргузинском районе 21-летняя девушка и её девятилетний брат пропали 4 августа. На побережье Байкала, возле устья реки Баргузин нашли личные вещи, самих их нигде не было. Утром 5 августа девушку нашли мёртвой, её тело обнаружили в воде.
В рамках доследственной проверки, следователи выясняют обстоятельства смерти. Предварительно установлено, что днём 4 августа девушка, мама, бабушка и приехавший из другого города на каникулы маленький двоюродный брат направились в местность Солдатский на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоём отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В этой местности в водоёме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, волны, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда.
В ходе осмотра тела девушки на месте происшествия видимых повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.
Поиски тела мальчика продолжаются.
В Бурятии продолжают искать тело утонувшего мальчика
Происшествия, Фото:
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