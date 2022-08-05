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В Бурятии раскрыли подробности гибели девушки и исчезновения её брата

В Бурятии раскрыли подробности гибели девушки и исчезновения её брата
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Доследственную проверку начали следователи

В Баргузинском районе Бурятии следователи в рамках доследственной проверки выясняют обстоятельства смерти девушки. Поиски её маленького двоюродного брата продолжаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», 21-летняя девушка и её девятилетний брат пропали 4 августа. На побережье Байкала, возле устья реки Баргузин нашли личные вещи, самих их нигде не было. Сегодня утром девушку нашли мёртвой, её тело обнаружили в воде.

- По предварительным данным, девушка проживала в посёлке Усть-Баргузин. 4 августа днём она, мама, бабушка и приехавший из другого города на каникулы маленький двоюродный брат направились в местность Солдатский на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В этой местности в водоёме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, волны, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

В ходе осмотра тела девушки на месте происшествия видимых повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Полицейские, сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье», спасатели и волонтёры ведут поиск мальчика. В том числе работают водолазы. 

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