В Бурятии раскрыли подробности гибели девушки и исчезновения её брата

В Баргузинском районе Бурятии следователи в рамках доследственной проверки выясняют обстоятельства смерти девушки. Поиски её маленького двоюродного брата продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21-летняя девушка и её девятилетний брат пропали 4 августа. На побережье Байкала, возле устья реки Баргузин нашли личные вещи, самих их нигде не было. Сегодня утром девушку нашли мёртвой, её тело обнаружили в воде.
- По предварительным данным, девушка проживала в посёлке Усть-Баргузин. 4 августа днём она, мама, бабушка и приехавший из другого города на каникулы маленький двоюродный брат направились в местность Солдатский на берег озера Байкал для отдыха. По приезду девушка и мальчик вдвоем отправились погулять вдоль берега к устью реки Баргузин. В этой местности в водоёме преобладает сильное течение, водовороты, воронки, волны, большая глубина. Несмотря на это, вероятно, молодые люди решили искупаться. Позднее в ходе поисков на берегу была найдена их сложенная одежда, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
В ходе осмотра тела девушки на месте происшествия видимых повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.
Полицейские, сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье», спасатели и волонтёры ведут поиск мальчика. В том числе работают водолазы.