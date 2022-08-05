В поисках ребёнка участвуют более 40 человек
Вчера, 4 августа, в Бурятии стало известно об исчезновении двух человек – 22-летней девушки и шестилетнего мальчика. Они пропали в местности Лопатки на Байкале в Баргузинском районе Бурятии.
На берегу вскоре нашли их личные вещи. Но очевидцев происшествия не было.
На поиски девушки и мальчика вышли спасатели, местные жители, волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Сегодня утром, 5 августа, пропавшая девушка была найдена мёртвой. Её тело подняли из Байкала.
Тело нашли в местности Первая Вышка – в трёх километрах от места, где обнаружили вещи пропавших. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
Поиски ребёнка продолжаются. 4 августа было обследовано шесть километров вдоль береговой линии. Сегодня утром на место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда с водолазным оборудованием.
Всего в поисках мальчика участвуют 47 человек, считая волонтёров. Привлечены психологи для работы с близкими.
В ГУ МЧС по Бурятии сообщают, что пропавший ребёнок – брат погибшей девушки, «Баргузин-инфо», в свою очередь, приводит информацию, что он её племянник.
В Бурятии найдена мёртвой девушка, её шестилетний родственник пропал
Происшествия, Фото:
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