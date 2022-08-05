В Бурятии найдена мёртвой девушка, её шестилетний родственник пропал

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В поисках ребёнка участвуют более 40 человек



Вчера, 4 августа, в Бурятии стало известно об исчезновении двух человек – 22-летней девушки и шестилетнего мальчика. Они пропали в местности Лопатки на Байкале в Баргузинском районе Бурятии.



На берегу вскоре нашли их личные вещи. Но очевидцев происшествия не было.



На поиски девушки и мальчика вышли спасатели, местные жители, волонтёры отряда «Лиза Алерт».



Сегодня утром, 5 августа, пропавшая девушка была найдена мёртвой. Её тело подняли из Байкала.



Тело нашли в местности Первая Вышка – в трёх километрах от места, где обнаружили вещи пропавших. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



Поиски ребёнка продолжаются. 4 августа было обследовано шесть километров вдоль береговой линии. Сегодня утром на место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда с водолазным оборудованием.



Всего в поисках мальчика участвуют 47 человек, считая волонтёров. Привлечены психологи для работы с близкими.



В ГУ МЧС по Бурятии сообщают, что пропавший ребёнок – брат погибшей девушки, «Баргузин-инфо», в свою очередь, приводит информацию, что он её племянник.





