05 августа

04 августа

Популярное

В Бурятии найдена мёртвой девушка, её шестилетний родственник пропал

В Бурятии найдена мёртвой девушка, её шестилетний родственник пропал
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В поисках ребёнка участвуют более 40 человек

Вчера, 4 августа, в Бурятии стало известно об исчезновении двух человек – 22-летней девушки и шестилетнего мальчика. Они пропали в местности Лопатки на Байкале в Баргузинском районе Бурятии.

На берегу вскоре нашли их личные вещи. Но очевидцев происшествия не было.

На поиски девушки и мальчика вышли спасатели, местные жители, волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Сегодня утром, 5 августа, пропавшая девушка была найдена мёртвой. Её тело подняли из Байкала.

Тело нашли в местности Первая Вышка – в трёх километрах от места, где обнаружили вещи пропавших. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Поиски ребёнка продолжаются. 4 августа было обследовано шесть километров вдоль береговой линии. Сегодня утром на место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда с водолазным оборудованием.

Всего в поисках мальчика участвуют 47 человек, считая волонтёров. Привлечены психологи для работы с близкими.

В ГУ МЧС по Бурятии сообщают, что пропавший ребёнок – брат погибшей девушки, «Баргузин-инфо», в свою очередь, приводит информацию, что он её племянник.


смерть пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка маршрутки
Происшествия, 05.08.2022
Авария произошла на улице Трубачеева
В Иркутской области в ДТП погибли медведь и водитель внедорожника
В Иркутской области в ДТП погибли медведь и водитель внедорожника
Происшествия, 05.08.2022
После наезда на медведя Land Cruiser отбросило на грузовик
Бурятия попала в число регионов с малым числом ДТП с электросамокатами
Бурятия попала в число регионов с малым числом ДТП с электросамокатами
Происшествия, 05.08.2022
В целом по стране растёт число аварий с участием электросамокатов, в том числе со смертельными исходами
В Бурятии тушили два лесных пожара
В Бурятии тушили два лесных пожара
Происшествия, 05.08.2022
Пожары возникли в Заиграевском и Хоринском районах
Улан-удэнца будут судить за организацию наркопритона
Улан-удэнца будут судить за организацию наркопритона
Происшествия, 05.08.2022
Там изготавливали наркотики опийной и каннабисной группы
В квартире улан-удэнца, потушившего Вечный огонь, провели обыск
В квартире улан-удэнца, потушившего Вечный огонь, провели обыск
Происшествия, 05.08.2022
Следователи изъяли документы и вещи, имеющие значение для уголовного дела
В Закаменске не советуют купаться в реке
В Закаменске не советуют купаться в реке
Происшествия, 04.08.2022
Вода Модонкуля не соответствует гигиеническим нормам
Улан-удэнец «успокоил» ругавшуюся сожительницу ударом ножа в живот
Улан-удэнец «успокоил» ругавшуюся сожительницу ударом ножа в живот
Происшествия, 04.08.2022
Мужчина едва не убил возлюбленную в свой день рождения
Пьяный иркутянин с топором устроил дебош на детской площадке
Происшествия, 04.08.2022
По словам задержанного, ранее на этой площадке он повздорил с двумя людьми

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^