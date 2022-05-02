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В Бурятии спасатели помогли туристу спуститься с горы Мунку-Сардык

В Бурятии спасатели помогли туристу спуститься с горы Мунку-Сардык
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
У мужчины внезапно возникли проблемы с ногами

Сегодня ночью в Окинском районе спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оказали помощь 34-летнему мужчине в спуске с горы Мунку-Сардык.

- По имеющейся информации, мужчина из-за внезапно возникших проблем с ногами не мог самостоятельно передвигаться. В районе 3:00 спасателями БРПСС были организованы транспортировочные работы, - сообщили в пресс-службе республиканском агентстве ГО и ЧС.

В 5:30 мужчину доставили в лагерь и передали работникам скорой помощи.
спасательная операция

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