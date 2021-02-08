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В Улан-Удэ студент ссуза присвоил себе сотовый телефон

В Улан-Удэ студент ссуза присвоил себе сотовый телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он попытался сбыть украденное на одном из рынков города

7 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 32-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что накануне вечером в одном из торговых центров у её дочери украден сотовый телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

Оказалось, что шестиклассница забыла гаджет на подоконнике торгового центра. Заметивший это 16-летний студент одного из техникумов украл телефон. На следующий день он попытался сбыть украденное на одном из рынков города за две тысячи рублей, где и был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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