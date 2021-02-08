Он попытался сбыть украденное на одном из рынков города
7 февраля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 32-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что накануне вечером в одном из торговых центров у её дочери украден сотовый телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.
Оказалось, что шестиклассница забыла гаджет на подоконнике торгового центра. Заметивший это 16-летний студент одного из техникумов украл телефон. На следующий день он попытался сбыть украденное на одном из рынков города за две тысячи рублей, где и был задержан полицейскими.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент ссуза присвоил себе сотовый телефон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он попытался сбыть украденное на одном из рынков города
Супруги просто хотели продать велосипед
В одном из магазинов произошло короткое замыкание
Вор перекидывал металл через забор несколько часов
В результате пожара частично повреждён электрокабель
Сотрудники сопроводили автомобиль хозяев дома
Несколько вагонов с углём опрокинулись
Жителей региона призывают быть внимательными
Жилой дом спасли от огня
Юная воровка дождалась, когда владелец банковских карт уснёт
Инцидент произошёл пятничной ночью
Супруга в это время спала
Водитель вакуумки привлечён к ответственности
Авария случилась возле Солдатского
Женщина находилась на автобусной остановке