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Отравившиеся таблетками подростки в Улан-Удэ хотели «словить кайф»

Отравившиеся таблетками подростки в Улан-Удэ хотели «словить кайф»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следственный комитет раскрыл подробности инцидента с отравлением трёх несовершеннолетних студентов

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 8 декабря, в Улан-Удэ в детскую республиканскую клиническую больницу доставили трёх подростков с отравлением лекарственным препаратом. Они находятся в реанимации.

Следователи начали доследственную проверку. Отравившимся молодым людям по 15 и 16 лет, они учатся в техникуме. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, утром 8 декабря трое студентов первого курса техникума встретились на автобусной остановке перед занятиями. У одного из них было сильнодействующее лекарственное средство в таблетках, которое, как считали подростки при употреблении могло вызвать эффект наркотического опьянения.

Каждый из них принял значительную дозу – от 7 до 18 таблеток.

После чего молодые люди пошли на занятия. Днём во время урока физкультуры, проходившего в бассейне, одному из подростков стало плохо. Его состояние заметил преподаватель, который незамедлительно обратился к медикам.

По пути в больницу подросток впал в кому. В последующие несколько часов два его друга также были доставлены со схожими симптомами в больницу.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Будут установлены обстоятельства приобретения подростком лекарственного препарата, отпускаемого в аптеках только по рецептам врачей, - уточнили в следственном управлении.
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