В Улан-Удэ отравились лекарством трое подростков

Подростки госпитализированы в реанимацию детской больницы
В Улан-Удэ вчера были госпитализированы трое подростков с отравлением. Как оказалось, отравление было вызвано употреблением психоактивного вещества.
- 8 декабря 2020 года в приёмно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы поступили три подростка с признаками тяжелого отравления и нарушением сознания разной степени. Подростки госпитализированы в реанимационное отделение ДРКБ. Отравление вызвано употреблением психоактивного вещества (лекарственного препарата), - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
На сегодня состояние одного ребенка остаётся тяжёлым, он находится на ИВЛ.
- Состояние двух других ближе к среднетяжелому, к вечеру будут переведены в отделение, - отметили в министерстве.
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Подростки госпитализированы в реанимацию детской больницы
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