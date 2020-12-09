В Улан-Удэ отравились лекарством трое подростков

- Состояние двух других ближе к среднетяжелому, к вечеру будут переведены в отделение, - отметили в министерстве.











В Улан-Удэ вчера были госпитализированы трое подростков с отравлением. Как оказалось, отравление было вызвано употреблением психоактивного вещества.- 8 декабря 2020 года в приёмно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы поступили три подростка с признаками тяжелого отравления и нарушением сознания разной степени. Подростки госпитализированы в реанимационное отделение ДРКБ. Отравление вызвано употреблением психоактивного вещества (лекарственного препарата), - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.На сегодня состояние одного ребенка остаётся тяжёлым, он находится на ИВЛ.