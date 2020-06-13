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В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»

В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Акт вандализма запечатлели на пешеходной улице

Накануне на пешеходной части улицы Ленина в Улан-Удэ прохожие увидели повреждённую инсталляцию с фронтальным свечением, установленную ко Дню Победы. Из двухметровых световых букв выложено «9 мая». Теперь же отсюда исчезла буква «Я».

Кому и зачем потребовалось воровать букву, неизвестно. 



Акты вандализма в Улан-Удэ фиксируются регулярно. Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой пьяный 60-летний мужчина поджёг венок на Мемориале Победы.

Осенью водитель нанёс разрушения на территории мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях. Сам мемориал не пострадал, но было сломано ограждение с двух сторон, железные столбики и чугунная скамья. Урон был таков, что сперва в мэрии предположили: здесь лихачили сразу два автомобиля. Вандал с места скрылся, но вскоре был установлен.

Также улан-удэнцы зачастую ломают саженцы.

вандализм
 
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