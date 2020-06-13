В Улан-Удэ неизвестные повредили инсталляцию «9 мая»

Накануне на пешеходной части улицы Ленина в Улан-Удэ прохожие увидели повреждённую инсталляцию с фронтальным свечением, установленную ко Дню Победы. Из двухметровых световых букв выложено «9 мая». Теперь же отсюда исчезла буква «Я».
Кому и зачем потребовалось воровать букву, неизвестно.
Акты вандализма в Улан-Удэ фиксируются регулярно. Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой пьяный 60-летний мужчина поджёг венок на Мемориале Победы.
Осенью водитель нанёс разрушения на территории мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях. Сам мемориал не пострадал, но было сломано ограждение с двух сторон, железные столбики и чугунная скамья. Урон был таков, что сперва в мэрии предположили: здесь лихачили сразу два автомобиля. Вандал с места скрылся, но вскоре был установлен.
Также улан-удэнцы зачастую ломают саженцы.