60-летний мужчина поджёг венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ

Накануне, 21 января, в дежурную часть МВД по Бурятии поступило сообщение о том, что на Мемориале Победы произошло возгорание венка.
- Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 60-летний подозреваемый, не работающий, ранее не судимый житель Иволгинского района. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе министерства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», ведётся следствие.
Мемориал Победы повергается вандализму не первый раз.
Напомним, в мае 2018 года неизвестные ночью опрокинули бетонные вазоны, установленные вдоль пешеходной дорожки у Мемориала Победы. В результате действий вандалов были разбиты 5 вазонов, и коммунальным службам пришлось собирать осколки и рассыпанную плодородную смесь для посадки.
Отмечалось, что вазоны были установлены для высадки в них цветов. Все подготовительные работы были проведены, их наполнили грунтом и торфом.
Ущерб от действий вандалов составил около 67,5 тысяч рублей.
В январе 2017 года неизвестные потушили пламя Вечного огня на Мемориале Победы. Сработала сигнализация, подача газа была прекращена. Позже сотрудники городской администрации вновь запустили аппаратуру.
Самый же нашумевший акт вандализма произошёл в мае 2015 года. Тогда военнослужащий поджёг венки на Мемориале и серьёзно повредил отреставрированный ко Дню Победы памятник. Восточно-Сибирский окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Улан-Удэ к 1 году и 4 месяцам. Наказание он должен был отбывать в колонии-поселении. Его обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.