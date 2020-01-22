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60-летний мужчина поджёг венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ

60-летний мужчина поджёг венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В момент задержания он был пьян

Накануне, 21 января, в дежурную часть МВД по Бурятии поступило сообщение о том, что на Мемориале Победы произошло возгорание венка.

- Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 60-летний подозреваемый, не работающий, ранее не судимый житель Иволгинского района. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе министерства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», ведётся следствие.

Мемориал Победы повергается вандализму не первый раз. 
 
Напомним, в мае 2018 года неизвестные ночью опрокинули бетонные вазоны, установленные вдоль пешеходной дорожки у Мемориала Победы. В результате действий вандалов были разбиты 5 вазонов, и коммунальным службам пришлось собирать осколки и рассыпанную плодородную смесь для посадки.  

Отмечалось, что вазоны были установлены для высадки в них цветов. Все подготовительные работы были проведены, их наполнили грунтом и торфом.

Ущерб от действий вандалов составил около 67,5 тысяч рублей.

В январе 2017 года неизвестные потушили пламя Вечного огня на Мемориале Победы. Сработала сигнализация, подача газа была прекращена. Позже сотрудники городской администрации вновь запустили аппаратуру. 

Самый же нашумевший акт вандализма произошёл в мае 2015 года. Тогда военнослужащий поджёг венки на Мемориале и серьёзно повредил отреставрированный ко Дню Победы памятник. Восточно-Сибирский окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Улан-Удэ к 1 году и 4 месяцам. Наказание он должен был отбывать в колонии-поселении. Его обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.


вандализм мемориал
 
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