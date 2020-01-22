60-летний мужчина поджёг венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ



Напомним, в мае 2018 года неизвестные ночью



Отмечалось, что вазоны были установлены для высадки в них цветов. Все подготовительные работы были проведены, их наполнили грунтом и торфом.



Ущерб от действий вандалов составил около 67,5 тысяч рублей.



В январе 2017 года неизвестные



Самый же нашумевший акт вандализма произошёл в мае 2015 года. Тогда военнослужащий





Напомним, в мае 2018 года неизвестные ночью опрокинули бетонные вазоны , установленные вдоль пешеходной дорожки у Мемориала Победы. В результате действий вандалов были разбиты 5 вазонов, и коммунальным службам пришлось собирать осколки и рассыпанную плодородную смесь для посадки.Отмечалось, что вазоны были установлены для высадки в них цветов. Все подготовительные работы были проведены, их наполнили грунтом и торфом.Ущерб от действий вандалов составил около 67,5 тысяч рублей.В январе 2017 года неизвестные потушили пламя Вечного огня на Мемориале Победы. Сработала сигнализация, подача газа была прекращена. Позже сотрудники городской администрации вновь запустили аппаратуру.Самый же нашумевший акт вандализма произошёл в мае 2015 года. Тогда военнослужащий поджёг венки на Мемориале и серьёзно повредил отреставрированный ко Дню Победы памятник. Восточно-Сибирский окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Улан-Удэ к 1 году и 4 месяцам. Наказание он должен был отбывать в колонии-поселении. Его обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

Накануне, 21 января, в дежурную часть МВД по Бурятии поступило сообщение о том, что на Мемориале Победы произошло возгорание венка.- Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 60-летний подозреваемый, не работающий, ранее не судимый житель Иволгинского района. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе министерства.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», ведётся следствие.Мемориал Победы повергается вандализму не первый раз.