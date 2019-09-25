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В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест

В Улан-Удэ водителю-вандалу назначили арест
Происшествия, 
Водитель, повредивший ограждение мемориала, признал на суде свою вину

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело в отношении водителя, который нанёс ущерб территории мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях. Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в ночь на 6 сентября. Сам мемориал не пострадал, но было сломано ограждение с двух сторон, железные столбики и чугунная скамья. Вандал с места скрылся. Урон был таков, что сперва в мэрии предположили: здесь лихачили сразу два автомобиля.

Территория оборудована видеокамерами. Так что в тот же день водителя вычислили и задержали. 22-летний парень рассказал, что всё произошло из-за скользкой дороги.

- Ехал со стороны сотых кварталов на «Тойоте Ариста» в сторону улицы Терешковой, - рассказал на допросе водитель. – Совершил наезд на ограждение мемориала. После чего вызвал эвакуатор, отвёз свою машину.


Суд признал молодого человека виновным в оставлении водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ).

- В судебном заседании Н. вину признал и подтвердил факт оставления места ДТП. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание вины. Обстоятельств, отягчающих ответственность, а также оснований для освобождения от наказания, судом не установлено, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Водителю назначили наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.

Отметим, наказание оказалось достаточно мягким. За данное правонарушение Кодексом об административных правонарушений предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

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