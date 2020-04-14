Житель Братска перечислил 100 тысяч аферисту

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина хотел заработать на бирже



53-летний безработный житель Братска, желая заработать на бирже под руководством удалённого менеджера, вложил кредитные средства в предложенное дело и остался ни с чем.



Сотрудники полиции проводят проверку по его заявлению.



Установлено, что безработному братчанину позвонил неизвестный мужчина, который назвался работником столичной брокерской фирмы. Он предложил стать инвестором компании, что позволит иметь стабильный доход в сумме 10 процентов от проведённых операций. Дальнейшие действия пострадавший осуществлял под руководством «менеджера». Сначала он скачал определённое мобильное приложение, а после зашёл на указанный злоумышленником сайт и перевёл 100 тысяч рублей со своей кредитной карты - якобы для инвестиций и получения прибыли. Однако снять «прибыль» потом братчанин не смог и понял, что его обманули.



Полиция призывает граждан быть особо осторожными при получении звонков от неизвестных абонентов, предлагающих вам удалённую работу с предварительной оплатой тех или иных услуг и необходимостью вложения денег для получения прибыли в будущем.



- Берегите себя от общения с аферистами и, оставаясь дома в период необходимой во время пандемии короновируса изоляции, ознакомьтесь с профилактическими советами специалистов по защите от различных видов мошенничества. Эту информацию всегда можно найти на официальных сайтах МВД и ГУ МВД РФ по Иркутской области под рубрикой «Осторожно, мошенники!», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

