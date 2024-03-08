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В районе Бурятии сельчане отпразднуют проводы зимы

В районе Бурятии сельчане отпразднуют проводы зимы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Масленицу отметят во всех сёлах Тарбагатайского района

В скором времени в Тарбагатайском районе Бурятии состоится празднование Масленицы. 17 марта театрализованные представления, игровые программы, конкурсы, пройдут во всех сёлах района. Участников праздника ожидает множество разнообразных развлечений, которые позволят окунуться в атмосферу народных гуляний.

Расписание мероприятий Масленицы в Тарбагатайском районе

10:30 - «Масленица к нам идёт», филиал КДЦ с. Десятниково
10:30 - «Масленица широкая, проводы зимы», филиал КДЦ с. Надеино
11:00 - «Приходи, честной народ, масленица всех зовёт!», филиал КДЦ с. Куйтун
11:00 - «Встреча весны», филиал КДЦ с. Большой Куналей
11:00 - «Проводы зимы», филиал КДЦ с. Верхний Жирим
11:00 - «Гуляй, народ, масленица у ворот», филиал КДЦ с. Барыкино
11:00 - «Масленица широкая», филиал КДЦ с. Хандагатай
11:00 - «Масленица широкая», филиал КДЦ с. Солонцы
11:00 - конкурсно-игровая программа «Масленица пришла», филиал КДЦ «Родник» с. Верхний Саянтуй
11:30 - «Масленица с размахом», филиал КДЦ п. Николаевский
12:00 - «Масленица широкая», КДЦ с. Тарбагатай
12:00 - «Провожаем масленицу», КДЦ с. Пестерево
12:00 – «Масленица к нам идёт, блин да мёд несёт», филиал КДЦ с. Барыкино-Ключи
13:00 - «Зиму провожаем – весну встречаем», филиал КДЦ с. Бурнашево
13:00 - «Радуга масленицы», филиал КДЦ с. Нижний Жирим
13:00 - «Масленица идёт – весну под руку ведёт», филиал КДЦ с. Харитоново
13:30 - «Масленица-блинница, весны именинница», КДЦ «Родник» с. Нижний Саянтуй
14:00 - «Эх, широка масленица…», филиал КДЦ «Родник» с. Вознесеновка

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Бурятия Тарбагатайский район Масленица

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