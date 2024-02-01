Работы состоятся на Мокрова и Краснофлотской
В текущем году на территории Октябрьского района Улан-Удэ запланировано благоустройство двух дворовых территорий по ул. Мокрова, 44, и ул. Краснофлотская, 2б. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
- Дизайн-проекты благоустройства дворов разрабатывались совместно с жильцами домов и управляющими организациями, ТСЖ, - сообщили в администрации района.
В Октябрьском районе Улан-Удэ благоустроят дворы
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