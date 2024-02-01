01 февраля

31 января

Популярное

В Октябрьском районе Улан-Удэ благоустроят дворы

В Октябрьском районе Улан-Удэ благоустроят дворы
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Работы состоятся на Мокрова и Краснофлотской

В текущем году на территории Октябрьского района Улан-Удэ запланировано благоустройство двух дворовых территорий по ул. Мокрова, 44, и ул. Краснофлотская, 2б. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

- Дизайн-проекты благоустройства дворов разрабатывались совместно с жильцами домов и управляющими организациями, ТСЖ, - сообщили в администрации района.
Улан-Удэ благоустройство дворовые территории

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии был дан старт Году семьи
В Бурятии был дан старт Году семьи
Общество, 01.02.2024
В Улан-Удэ чествовали семьи из всех районов республики
В истории с заживо сгоревшими в Улан-Удэ животными наметился неожиданный поворот
В истории с заживо сгоревшими в Улан-Удэ животными наметился неожиданный поворот
Общество, 01.02.2024
Владельцы выживших псов не захотели отправлять их в приют
На ВСЖД за январь отказали в проезде более 120 пассажирам
На ВСЖД за январь отказали в проезде более 120 пассажирам
Общество, 01.02.2024
Высаживали в основном хулиганов и пьяниц
В Улан-Удэ спасли крошечную собачку, примёрзшую к земле
В Улан-Удэ спасли крошечную собачку, примёрзшую к земле
Общество, 01.02.2024
Животное забрали из отлова и теперь ищут ему хозяев
В селе Бурятии разгорелся спор вокруг отмены уроков в школе
В селе Бурятии разгорелся спор вокруг отмены уроков в школе
Общество, 01.02.2024
Местных жителей возмутило, что их детей отправили на занятия в 40-градусный мороз

Улан-удэнцы выступили против микрофинансовых организаций
Улан-удэнцы выступили против микрофинансовых организаций
Общество, 01.02.2024
Запрет на них поддерживают большинство работающих горожан

В пригородном селе Бурятии «отказали» бесплатные водоколонки
В пригородном селе Бурятии «отказали» бесплатные водоколонки
Общество, 01.02.2024
С ними пообещали разобраться до конца недели
Жителям Бурятии рассказали, как стать пограничником
Жителям Бурятии рассказали, как стать пограничником
Общество, 01.02.2024
В погранслужбе объяснили, что потребуется для поступления в профильные институты
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Общество, 01.02.2024
Для этого они устроят специальный обряд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^