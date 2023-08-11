Забайкальца наказали за мусор, выброшенный на обочине

Произошедшее попало на видео



В Краснокаменске мужчина, остановившись на автомобиле на обочине дороги, выбросил мусор в неположенном месте. Его поступок запечатлели на видео, которое затем опубликовали в интернете.



На сигнал отреагировала полиция.



- Сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль, запечатлённый на видео, был остановлен в городе Краснокаменск. Установлена причастность к совершению правонарушения водителя транспортного средства - местного жителя, 1973 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В отношении нарушителя составили протокол по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».





