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Забайкальца наказали за мусор, выброшенный на обочине

Забайкальца наказали за мусор, выброшенный на обочине
Общество,  Фото:pixabay.com.
Произошедшее попало на видео

В Краснокаменске мужчина, остановившись на автомобиле на обочине дороги, выбросил мусор в неположенном месте. Его поступок запечатлели на видео, которое затем опубликовали в интернете.

На сигнал отреагировала полиция.

- Сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль, запечатлённый на видео, был остановлен в городе Краснокаменск. Установлена причастность к совершению правонарушения водителя транспортного средства - местного жителя, 1973 года рождения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении нарушителя составили протокол по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».


Забайкальский край мусор полиция

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