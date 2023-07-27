В Бурятии школьники и учителя разрабатывают образовательные турмаршруты

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

В республике работает выездной экспертный десант программы «Классная страна»



26 июля в Бурятии стартовал выездной экспертный десант. В региональном центре «Асториум» собрались учителя, школьники, представители объектов показа, а также туроператоры, чтобы разработать образовательные программы путешествий по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни.



Ученики Усть-Баргузинской школы им. К.М. Шелковникова считают, что проект даёт уникальные возможности для образования абсолютно любому школьнику. Ведь всем ребятам будет интересно узнать о биологическом разнообразии флоры и фауны Байкала, познакомиться с историческими достопримечательностями Баргузинского района.



- Слоган «Классной страны» гласит – узнавать страну не только по учебникам. Поэтому ребята откроют для себя много интересного о нашей стране, увидят все своими глазами. Например, ученик из Москвы приедет в Бурятию и познакомится с нашей природой и людьми, - отметил одиннадцатиклассник Никита.



Как поделились школьники, в республике много исторических локаций, где происходили интересные события. Например, места гражданской войны, во время которой красноармейцы противостояли белогвардейцам, а также религиозные памятники и храмы. Также в Бурятии живёт много малых народностей с уникальными традициями.



- У нас большой план, чтобы ребята узнавали исторические события Баргузинского района. Вообще для каждого гражданина важно знать свою историю, потому что без неё нет будущего. Потому что у каждый человек это не только то, что есть в нём, а то, что было до него, - рассказал десятиклассник Владислав.



Сотрудничество туроператоров Бурятии со школами в основном носит событийный характер. Поэтому туристические образовательные маршруты очень заинтересовали гидов.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, работа выездного экспертного десанта программы «Классная страна» продлится четыре дня. Бурятия участвует в конкурсе в числе 22 специально отобранных регионов.



