Выпускники этой программы смогут быстрее окончить своё обучение
В Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта подвели итоги первой недели набора абитуриентов по четырем специальностям федерального проекта «Профессионалитет». В колледже заявили о возросшем интересе к этой образовательной программе.
Приёмная кампания в учебном заведении стартовала 20 июня. Абитуриенты могут выбрать очную или заочную форму обучения по десяти специальностям среднего профессионального образования, в том числе и «Профессионалитет».
- За первую неделю работы приемной комиссии было принято больше 30 заявлений по различным специальностям, семь человек из которых пойдут на программы «Профессионалитета». По проходящим консультациям с абитуриентами и их родителями хочу отметить возросший интерес к федеральному проекту по сравнению с прошлым годом, – сообщила секретарь отборочной комиссии колледжа Валентина Гребенщикова.
Всего для подготовки специалистов для Восточного полигона железных дорог будет набрано более 500 абитуриентов. Из них колледж набирает 95 человек для обучения по федеральной программе «Профессионалитет».
В 2022 году колледж первым в Бурятии выиграл грант на реализацию федерального проекта.
Справка:
Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в России с 1 сентября 2022 года. Проект позволяет в короткие сроки обучить студентов востребованным специальностям и подготовить их к практической работе. В разработке программ обучения принимают участие сами предприятия-заказчики, которые в дальнейшем выступают наставниками студентов, а также гарантируют последующее трудоустройство.
Улан-удэнский колледж заявил о популярности программы «Профессионалитет»
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