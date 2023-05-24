В Улан-Удэ скрывавшегося алиментщика поймали благодаря бутылке пива

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

На него обратили внимание сотрудники Росгвардии



В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на нарушителя общественного порядка. Мужчина на остановке общественного транспорта на ул. Дзержинского пил пиво из бутылки.



Росгвардейцы подошли к нему для пресечения правонарушения. Вскоре выяснилось, что гражданин находится в оперативном розыске.



- 28-летний улан-удэнец с 2019 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание семилетнего ребёнка. Его задолженность составляет свыше 1 миллиона рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанного мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте и передали судебному приставу-исполнителю.

