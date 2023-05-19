Лама из Бурятии дал прогноз на вторую половину 2023 года

Он предсказал засуху, пожары, взрывы и техногенные катастрофы
Три месяца назад все буддисты отметили наступление Нового года по лунному календарю. Он пройдёт под покровительством Синего (Чёрного) Водяного Зайца (Кролика). Талисман «вступил» в свои права с 21 февраля и сменил Голубого Водяного Тигра.
Ранее настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил прогноз на первую половину этого года – рассказал, какие события ждут Бурятию вместе со страной и миром и дал ряд рекомендаций. Несколько дней спустя он раскрыл, чего ждать в 2023-ем представителям всех 12-ти знаков восточного гороскопа.
А недавно Олег Намжилов представил Зурхай на следующие полгода. Он напомнил, что 2023-й благоволит Свиньям и Овцам – чего нельзя сказать о Курицах и Зайцах.
- Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспосабливаемости, – отмечает Еши Намжил лама. – Ради избранного дела он готов измениться и изменить всё вокруг и легко начать всё сначала. Характер года, склонности людей и энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.
Лама по-прежнему советует держаться вместе со своим народом, семьёй и коллективом – только так можно удержаться в вихре событий переменчивого года Зайца. Успеха достигнут те, кто сумеет подстроиться под каждый момент и каждую меняющуюся ситуацию.
- Ещё больше возрастёт пропасть между враждующими сторонами, идеологиями и группировками, – продолжает настоятель дацана. – Эта вражда обострится и примет максимальный размах. Пожалуй, на Земле станет больше горячих точек, либо имеющиеся вооружённые конфликты приобретут более интенсивный характер. Разобщённые будут рассеяны. Год как бы поставит перед выбором – к какой группе, идеологии или стороне примкнуть. Одиночками не выжить, не добиться чего-либо серьёзного.
По словам ламы, сильные многочисленные группы «будут задавать тон, перемены, делать погоду».
- Год увеличит различия, обнажит нутро, истинное лицо друга и врага, – подчеркнул он. – Ради победы, ради всеобщего признания своей правоты многие пойдут vа-банк. Большие перемены очень возможны, особенно если отдельные лидеры будут далеки от своего народа. Смертность увеличится, особенно среди одиноких людей. Не рекомендуется оставлять без присмотра ослабленных и пожилых.
Год Зайца продолжит «перенасыщать, угнетать организм энергией воды», из-за чего будут страдать и слабеть почки, мужское здоровье и слух, добавил Олег Намжилов. Рождаемость снизится и в итоге возрастёт спрос на процедуру ЭКО. Участятся болезни ушей, причём даже у новорождённых.
- Исключением станут отдельные регионы и страны с более стабильной экономикой и политической ситуацией, хотя и они не окажут какого-либо влияния на всю мировую демографию. Нередкими окажутся различные громкие скандалы, увлечения на сексуальной, извращённой почве с особой жестокостью. Из-за переизбытка энергетики воды инфекционные заболевания будут расти, – говорит лама. – Вполне возможно, что даже по чьему-то злому умыслу и приказу. Болезни будут приходить и от животных, и от насекомых, а также распространяться среди флоры и фауны.
Кое-где ожидается нашествие саранчи, других вредных насекомых и грызунов. Участятся бесплодие, апатия, упадок сил, мужские и женские недуги.
Весна, по словам Еши Намжил ламы, выдалась очень продолжительной и холодной. В дальнейшем он предсказывает засуху, пожары и техногенные катастрофы, взрывы, извержения вулканов и перебои в электроснабжении.
- Лето, скорее всего, будет прохладным, с обильными осадками. Зной если и будет в каких-то местах, то непродолжительным, но сильным. В отдельных регионах возможны наводнения, сели, цунами, падение небесных тел, самолётов и других летательных аппаратов, – отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Всё это может происходить почти в одно время, но в разных местах. Урожай зерновых, бобовых и овощей снимется ниже среднего. Ягод, фруктов и орехов уродится достаточно.
Скот размножится неплохо, но участятся падежи и вынужденный забой. Сена будет мало, поэтому поголовье сельхозживотных к концу года, скорее всего, заметно уменьшится. А ещё лама предрекает увеличение численности волков. Потому станет меньше косуль, оленей, коз и лосей.
Осень обещают короткую и холодную. В целом же год Зайца окажется более благоприятным для работающих по Интернету, в сфере связи, логистики, обслуживания, ремонта, пошива, на производстве и в строительстве. Повезёт и тем, кто даёт деньги в долги и что-либо в аренду, напрокат и во временное пользование.
Лама из Бурятии советует заняться растениеводством и животноводством , чтобы обеспечить пропитание себе и своей семье. Актуальным станет занятие ремёслами. А ещё нужно сажать и беречь кусты и деревья, чтобы привлечь как можно больше птиц.
Пернатых, по прогнозам, станет меньше. Люди и животные станут активнее уезжать и уходить в другие места в поисках лучшей доли. Население станет чаще обращаться к различным духовным методам, йоге, народным целителям, тибетской медицине.
Труднее всего придётся романтикам, мечтателям и людям, живущим в виртуальном мире. Начнут острее ощущаться болезни, беды, бедность и безысходность. Участятся случаи насилия, жестокости, извращённости, грабежей и исчезновения людей. Многих именитых личностей запугают – их решат шантажировать и заставят говорить и делать что-то против их воли, утверждает Еши Намжил лама.
Он не рекомендует употреблять много солёных, копчёных, вяленых и маринованных блюд и продуктов. Лето в материальном плане выдастся более-менее устойчивым. Потом ситуация ухудшится. Прежнего изобилия уже не будет – всем придётся экономить, запасаться впрок и искать альтернативные источники дохода.
В некоторых местах на планете наступит настоящий голодомор. Год Зайца заставит многих пересмотреть свои взгляды, приоритеты, ориентиры и жизненные принципы . Жить, как прежде, уже не получится.
- Всем придётся в той или иной мере перестраиваться, приспосабливаться и как-то меняться – заключил Еши Намжил лама. – К концу года участятся разговоры о мире, но, скорее всего, дальше них дело не пойдёт. С конца ноября – с декабря энергетика воды пойдёт на убыль, и это начнёт всё менять. Тогда и возможны большие перемены.
Лама из Бурятии дал прогноз на вторую половину 2023 года
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