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Бурятский лама рассказал, кому больше всего повезёт в 2023 году

Бурятский лама рассказал, кому больше всего повезёт в 2023 году
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он раскрыл, чего ждать от Синего Водяного Зайца

21 февраля наступит Новый год по лунному календарю, который пройдёт под покровительством Синего (Чёрного) Водяного Зайца (Кролика). Недавно настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил прогноз на первую половину 2023 года – он рассказал, какие события ждут Бурятию вместе со всей страной и миром и дал ряд рекомендаций.

Несколько дней спустя Намжилов раскрыл, чего ждать в 2023-ем представителям всех 12-ти знаков восточного гороскопа.

Так, для родившихся в год Мыши он окажется трудным, но потом им станет легче. У большинства прибавится проблем и препятствий, которые в итоге принесут пользу и достаток. По части здоровья никаких проблем возникнуть не должно.

Коровам наступающий год тоже принесёт множество трудностей и испытаний.

- Трудолюбивые Коровы ещё будут держаться на плаву, хоть и с большим трудом. А тем, кто любит жить на иждивении, за чужой счёт, так сказать, придётся очень туго, – отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Некоторые могут не выдержать и сломаться.

Тигров, напротив, ждёт удача. Возможны приятные сюрпризы и случайности. Только надо быть внимательнее, осторожнее в семейных отношениях и делах, особенно – молодым и влюблённым.

Зайцам следует быть вдвойне осмотрительнее. Лучше никуда не спешить. Могут «прилететь» беды, откуда не ждёшь – особенно в конце года.

На Драконов могут внезапно обрушиться такие трудности, к которым многие окажутся готовы. Лишь единицам удастся их преодолеть.

Сообразительные, гибкие Змеи будут чувствовать себя в своей стихии где-то с полгода. После наступит череда неприятностей. Для некоторых, наоборот, 2023-ий начнётся с проблем, а затем всё стихнет.

Коней выручит активность, деятельность, движение, но стоит им остановиться, как всё пойдёт из рук вон плохо. Они вывезут год количеством действий – чем больше, тем лучше.

Овцы чем-то схожи с Зайцами, поэтому 2023-ий будет благоволить им.

- Думаю, им можно и рискнуть иногда и положиться на фарт, на авось, – говорит Еши Намжил лама.

Обезьянам лучше подождать до наступления тепла – пусть 2022-ой год Тигра уйдёт весь, без остатка, чтобы быть уверенными, что удача – с ними.

К Курицам год Зайца будет весьма строг, не простит ни малейшей ошибки, не даст ни единого шанса. Многим придётся пострадать, уступить, даже переступить через себя.

Собакам следует больше работать и меньше говорить, тогда проблем станет меньше, а радостей – больше. Со временем всё «устаканится» и каждый займёт свою нишу.

У Свиней всё будет получаться, иногда даже – без особого труда. Поэтому можно браться за новые и смелые проекты. 
буддизм лама

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