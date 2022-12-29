Бурятский лама рассказал, кому больше всего повезёт в 2023 году

Он раскрыл, чего ждать от Синего Водяного Зайца
Несколько дней спустя Намжилов раскрыл, чего ждать в 2023-ем представителям всех 12-ти знаков восточного гороскопа.
Так, для родившихся в год Мыши он окажется трудным, но потом им станет легче. У большинства прибавится проблем и препятствий, которые в итоге принесут пользу и достаток. По части здоровья никаких проблем возникнуть не должно.
Коровам наступающий год тоже принесёт множество трудностей и испытаний.
- Трудолюбивые Коровы ещё будут держаться на плаву, хоть и с большим трудом. А тем, кто любит жить на иждивении, за чужой счёт, так сказать, придётся очень туго, – отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Некоторые могут не выдержать и сломаться.
Тигров, напротив, ждёт удача. Возможны приятные сюрпризы и случайности. Только надо быть внимательнее, осторожнее в семейных отношениях и делах, особенно – молодым и влюблённым.
Зайцам следует быть вдвойне осмотрительнее. Лучше никуда не спешить. Могут «прилететь» беды, откуда не ждёшь – особенно в конце года.
На Драконов могут внезапно обрушиться такие трудности, к которым многие окажутся готовы. Лишь единицам удастся их преодолеть.
Сообразительные, гибкие Змеи будут чувствовать себя в своей стихии где-то с полгода. После наступит череда неприятностей. Для некоторых, наоборот, 2023-ий начнётся с проблем, а затем всё стихнет.
Коней выручит активность, деятельность, движение, но стоит им остановиться, как всё пойдёт из рук вон плохо. Они вывезут год количеством действий – чем больше, тем лучше.
Овцы чем-то схожи с Зайцами, поэтому 2023-ий будет благоволить им.
- Думаю, им можно и рискнуть иногда и положиться на фарт, на авось, – говорит Еши Намжил лама.
Обезьянам лучше подождать до наступления тепла – пусть 2022-ой год Тигра уйдёт весь, без остатка, чтобы быть уверенными, что удача – с ними.
К Курицам год Зайца будет весьма строг, не простит ни малейшей ошибки, не даст ни единого шанса. Многим придётся пострадать, уступить, даже переступить через себя.
Собакам следует больше работать и меньше говорить, тогда проблем станет меньше, а радостей – больше. Со временем всё «устаканится» и каждый займёт свою нишу.
У Свиней всё будет получаться, иногда даже – без особого труда. Поэтому можно браться за новые и смелые проекты.