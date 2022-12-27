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«Наступит голодомор»: Лама из Бурятии дал прогноз на 2023 год

«Наступит голодомор»: Лама из Бурятии дал прогноз на 2023 год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он предрёк спад рождаемости, наводнения и появление новых «горячих точек»

Меньше чем два месяца наступит Новый год по лунному календарю, который пройдёт под покровительством Синего (или Чёрного) Водяного Кролика (Зайца). Талисман «вступит» в свои права с 21 февраля.

Накануне настоятель курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил прогноз на первую половину 2023 года, который будет благоволить рождённым в годы Свиньи и Овцы и станет неблагоприятным для Куриц и Зайцев.

- Заяц является символом успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспосабливаемости, – пояснил лама. – Ради избранного дела он готов измениться и изменить всё вокруг, может легко начать всё сначала. Характер года, склонности людей и энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.

О ситуации в мире

В 2023-м настоятель Курумканского дацана советует держаться вместе со своим народом, коллективом и семьёй – только так получится удержаться в вихре событий переменчивого года Зайца. Успеха достигнут те, кто сумеет подстроиться под каждый момент и каждую меняющуюся ситуацию.

- Ещё больше увеличится пропасть между враждующими сторонами, идеологиями, группировками. Эта вражда обострится и примет максимальный размах, – отмечает Еши Намжил лама. – Пожалуй, на Земле станет больше «горячих точек» или имеющиеся вооружённые конфликты приобретут более интенсивный характер. Разобщённые будут рассеяны. Год как бы поставит перед выбором – к какой группе, идеологии или стороне примкнуть. Одиночкам не выжить, не добиться чего-либо серьёзного. Сильные многочисленные группы будут задавать тон, перемены, «делать погоду».

По словам настоятеля «Гандан Ше Дувлин», наступающий год «увеличит различия, обнажит нутро, истинное лицо друга и врага».

- Ради победы, всеобщего признания своей правоты многие пойдут ва-банк, – продолжает он. – Большие перемены очень возможны, особенно если отдельные лидеры будут далеки от своего народа. Смертность увеличится, особенно среди одиноких людей.

О здоровье

Ослабленных и пожилых призывают не оставлять без присмотра. Год Зайца продолжит перенасыщать, угнетать энергией Воды, из-за чего будут страдать, слабеть почки, мужское здоровье и слух.

- Поэтому рождаемость будет спадать и участятся болезни ушей, даже у новорожденных, – подчёркивает лама.

Исключение  составят лишь отдельные регионы и страны с более стабильной экономикой и политической ситуацией.

- Хотя и они не окажут какого-либо влияния на всю мировую демографию, – говорит Еши Намжил лама. – Нередки станут различные громкие скандалы, уличения на сексуальной, извращённой почве. Из-за переизбытка энергетики Воды инфекционные заболевания будут расти. Вполне возможно, что даже по чьему-то злому умыслу, приказу. Болезни начнут приходить и от животных, насекомых, а  также распространяться среди флоры и фауны. В отдельных регионах возможны нашествия саранчи, других вредных насекомых и грызунов. Участятся бесплодие, апатии, упадок сил, мужские и женские заболевания.

О погоде, урожае и работе

Два заключительных месяца уходящего года Тигра – это январь и почти весь февраль 2023-го – по прогнозу Олега Намжилова, окажутся богатыми на осадки и, следовательно, тёплыми. Возможны один-два случая краткого, но значительного похолодания. Весна выдастся продолжительной, а лето, скорее всего – прохладным с обильными дождями.

- Возможны наводнения, сели, цунами, падение небесных тел,  самолётов и других летательных аппаратов. Урожай снимется средний, а плодов и орехов уродится много, – предсказывает Еши Намжил лама. – Скот неплохо размножится, но участятся падежи и вынужденный забой, а сена будет, однако, мало. В целом год окажется благополучным для работающих по Интернету, в связи, логистике, сфере обслуживания, ремонте, пошиве, производстве и строительстве и для тех, кто даёт деньги и прочее в долг, взаймы, аренду, на прокат и во временное пользование.

Настоятель Курумканского дацана советует заняться растениеводством и животноводством, чтобы обеспечить пропитание себе и своей семье.

- Актуальными станут ремёсла, утварь, одежда, продукты и способы их хранения, которые были раньше у наших предков. Например, у монгольских народов были популярны сушёные виды мяса, – перечисляет он. – Это  один из лучших способов сохранения мяса в отсутствие электроэнергии. Насекомых, вредителей, земноводных и змей станет больше. Нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц.

Количество пернатых в 2023-ем должно уменьшиться. Люди и животные будут всё больше мигрировать, уезжать, уходить в другие места в поисках лучшей доли.

- Участятся случаи обращения к различным духовным методам, йоге, народным целительным практикам и т. д. Особенно востребованы станут виды простых лечений, не требующие электричества, сложной аппаратуры – например, тибетская медицина. На фоне уменьшения рождаемости люди чаще будут обращаться к процедуре ЭКО, – предсказывает лама.

О продуктах и деньгах

Труднее всего в новом году придётся романтикам, мечтателям и людям, живущим в виртуальном мире.

- Начнут острее ощущаться болезни, беды, бедность и безысходность. Участятся случаи насилия, жестокости, извращённости, грабежей, исчезновения людей и ценностей. Многих именитых людей запугают – их будут шантажировать и заставлять говорить или делать что-то против их воли. Не рекомендую часто и в большом количестве употреблять сильносолёные, копчёные, вяленые и маринованные продукты и блюда, – отмечает Еши Намжил лама.

В материальном плане первая половина 2023 года окажется более-менее устойчивой. После ситуация ухудшится. Прежнее изобилие исчезнет, всем придётся экономить, запасаться впрок и искать альтернативные источники дохода.

- В некоторых регионах планеты наступит настоящий голодомор. Год Зайца заставит многих пересмотреть свои взгляды, приоритеты, жизненные принципы и ориентиры, – говорит лама. – Жить, как прежде, уже не получится – в той или иной мере всем придётся подстраиваться, перестраиваться, приспосабливаться.

Год Зайца благоволит прагматичным, честолюбивым и гибким людям, умеющим перестроиться в нужный момент.

- Главное – нужно держаться всем вместе, друг друга. Таковы примерные характеристики наступающего года, – заключил Еши Намжил лама и добавил, что прогноз, возможно, придётся корректировать во второй половине 2023-ого.
лама буддизм

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