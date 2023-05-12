Первый рейс состоится 19 июня
В Забайкальском крае открылись продажи билетов на регулярные социально значимые рейсы из Читы в Якутск. Их выполняет авиакомпания «Аврора», сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта края.
- Отправиться в Якутск из столицы Забайкальского края можно будет с 19 июня. Полёты будут выполняться совместно с авиакомпанией Якутия каждый понедельник, - рассказали специалисты аэропорта Чита.
Перелёт будет выполняться на воздушном судне RRJ-95. Время вылета из Читы – 20:00.
Напомним, что в мае стартовали летние рейсы из Читы во Владивосток и Хабаровск.
В Чите возобновят прямые перелёты до Якутска
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