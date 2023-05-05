Полёты будут выполняться до 30 сентября
На Дальнем Востоке авиакомпания «Аврора» открыла продажи на регулярные рейсы, которые в летнем сезоне этого года свяжут Читу с Владивостоком и Хабаровском. Полёты по данным социально-значимым маршрутам будут выполняться до 30 сентября.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, рейсы по данным направлениям авиакомпания «Аврора» будет выполнять совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Якутия» на воздушном судне RRJ-95.
Рейс Владивосток – Чита в летний период (с 1 мая до 30 сентября) будет выполняться два раза в неделю. То же касается рейса из Хабаровска в Читу.
Стартовали летние рейсы из Читы во Владивосток и Хабаровск
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