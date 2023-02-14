40-метровую открытку на Байкале в Бурятии рисовали три часа

Над её созданием трудились сто человек







А накануне в «Кумуткане» поделились любопытными подробностями создания огромной открытки на льду священного озера. Всего на фестиваль приехали 300 гостей.



- Было забито 110 колышков для разметки. Открытку около трёх часов по очереди рисовали 100 человек. Размер - Было забито 110 колышков для разметки. Открытку около трёх часов по очереди рисовали 100 человек. Размер готового чуда – 20х40 метров, – говорится на официальной страничке парка-отеля во «ВКонтакте». – А сколько выпито глинтвейна и съедено плова – посчитать не смогли.









Ранее руководитель парка-отеля Анна Масличенко рассказала ТАСС, что открытку рисовали, расчищая лёд Байкала от снега.





Гигантскую открытку посвятили одинокому лишившемуся слуха художнику-самоучке Валерию Мельникову их села Марково в Амурской области. Валерий Константинович, или, как называли его многие, дедушка Валера, более десяти лет выходил на замёрзшую реку Хомутина и создавал новогодние открытки из снега на её поверхности, чтобы порадовать местную детвору. Он не гнался за благодарностью или славой и никого не просил о помощи.





На минувших выходных в прибрежном селе Максимиха в Баргузинском районе Бурятии состоялся фестиваль «Снежная открытка» (возрастное ограничение – 0+). Организаторами мероприятия выступили парк-отель «Кумуткан» и министерство туризма республики.- Таким образом получались надписи и изображения, символизирующие гостеприимство нашей Бурятии, – пояснила она.По заранее приготовленным разметкам жители республики, присоединившиеся к акции, изобразили стилизованные фигурки девочки в кокошнике и мальчика в бурятской национальной шапке. А ещё на замёрзшем водоёме появились слова «Бурятия» и «Байкал». Внизу есть ещё одно – «Сагаалган», ведь совсем скоро в РБ отметят наступление Нового года по лунному календарю. Результат коллективной работы засняли с квадрокоптера – в память о 2023 годе и заодно чтобы «пополнить копилку визитных карточек» республики.В октябре 2020-го пенсионера не стало. Сначала снежные открытки в память о нём рисовали жители Амурской области, а в 2021-ом фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским. Его поддержало Минприроды России. История Валерия Константиновича даже легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).