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40-метровую открытку на Байкале в Бурятии рисовали три часа

40-метровую открытку на Байкале в Бурятии рисовали три часа
Общество,  Фото:парк-отель "Кумуткан"
Над её созданием трудились сто человек

На минувших выходных в прибрежном селе Максимиха в Баргузинском районе Бурятии состоялся фестиваль «Снежная открытка» (возрастное ограничение – 0+). Организаторами мероприятия выступили парк-отель «Кумуткан» и министерство туризма республики.

А накануне в «Кумуткане» поделились любопытными подробностями создания огромной открытки на льду священного озера. Всего на фестиваль приехали 300 гостей.
 
- Было забито 110 колышков для разметки. Открытку  около трёх часов по очереди рисовали 100 человек. Размер готового чуда – 20х40 метров, – говорится на официальной страничке парка-отеля во «ВКонтакте». – А сколько выпито глинтвейна и съедено плова – посчитать не смогли.


Ранее руководитель парка-отеля Анна Масличенко рассказала ТАСС, что открытку рисовали, расчищая лёд Байкала от снега.

- Таким образом получались надписи и изображения, символизирующие гостеприимство нашей Бурятии, – пояснила она.

По заранее приготовленным разметкам жители республики, присоединившиеся к акции, изобразили стилизованные фигурки девочки в кокошнике и мальчика в бурятской национальной шапке. А ещё на замёрзшем водоёме появились слова «Бурятия» и «Байкал». Внизу есть ещё одно – «Сагаалган», ведь совсем скоро в РБ отметят наступление Нового года по лунному календарю. Результат коллективной работы засняли с квадрокоптера – в память о 2023 годе и заодно чтобы «пополнить копилку визитных карточек» республики.

Гигантскую открытку посвятили одинокому лишившемуся слуха художнику-самоучке Валерию Мельникову их села Марково в Амурской области. Валерий Константинович, или, как называли его многие, дедушка Валера, более десяти лет выходил на замёрзшую реку Хомутина и создавал новогодние открытки из снега на её поверхности, чтобы порадовать местную детвору. Он не гнался за благодарностью или славой и никого не просил о помощи.

В октябре 2020-го пенсионера не стало. Сначала снежные открытки в память о нём рисовали жители Амурской области, а в 2021-ом фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским. Его поддержало Минприроды России. История Валерия Константиновича даже легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).

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