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На льду Байкала в Бурятии нарисовали огромную открытку

На льду Байкала в Бурятии нарисовали огромную открытку
Общество,  Фото:Министерство туризма Бурятии
В республике почтили память одинокого художника-самоучки

Накануне в баргузинском селе Максимиха состоялся анонсированный ранее фестиваль под названием «Снежная открытка» (возрастное ограничение – 0+). Его организаторами стали парк-отель «Кумуткан» и республиканское министерство туризма. Участники мероприятия нарисовали на льду Байкала огромную открытку – размером 20 на 40 метров.

- Мы создавали её, расчищая лёд Байкала от снега. Таким образом получались надписи и изображения, символизирующие гостеприимство нашей Бурятии, – рассказала ТАСС руководитель парка-отеля Анна Масличенко.

В течение нескольких часов жители республики, присоединившиеся к акции, «рисовали» по заранее приготовленным разметкам стилизованные фигурки девочки в кокошнике и мальчика в бурятской национальной шапке. А ещё на замёрзшем водоёме изобразили слова «Бурятия» и «Байкал», по которым можно понять, откуда открытка. Внизу есть ещё одно – «Сагаалган», ведь совсем скоро в РБ отметят наступление Нового года по лунному календарю.



- Это история про добро, дружбу, про то, что Бурятия – территория гостеприимства, – отметила Масличенко. – Вообще «Снежная открытка» – продолжение дела Валерия Мельникова, дедушки, который жил в селе Марково в Амурской области и в одиночку создавал такие необычные открытки для односельчан. Мы эту традицию продолжаем на Байкале.

Валерий Константинович, или, как называли его многие, дедушка Валера – одинокий, лишившийся слуха художник-самоучка – более десяти лет выходил на замёрзшую реку Хомутина и создавал новогодние открытки из снега на её поверхности, чтобы порадовать местную детвору. Он не гнался за благодарностью или славой и никого не просил о помощи.

В октябре 2020-го пенсионера не стало. Сначала снежные открытки в память о нём рисовали жители Амурской области, а в 2021-ом фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским. Его поддержало Минприроды России. История Валерия Константиновича даже легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).

Организаторы засняли результат коллективной работы с квадрокоптера – в память о 2023 годе и заодно чтобы  «пополнить копилку визитных карточек» Бурятии.

Участники фестиваля в Максимихе не только создавали открытку, но и развлекались в ледяном городке, катались на коньках прямо по льду Байкала, танцевали ёхор и угощались сытным обедом в юрте.


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