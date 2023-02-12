На льду Байкала в Бурятии нарисовали огромную открытку

В республике почтили память одинокого художника-самоучки
- Мы создавали её, расчищая лёд Байкала от снега. Таким образом получались надписи и изображения, символизирующие гостеприимство нашей Бурятии, – рассказала ТАСС руководитель парка-отеля Анна Масличенко.
В течение нескольких часов жители республики, присоединившиеся к акции, «рисовали» по заранее приготовленным разметкам стилизованные фигурки девочки в кокошнике и мальчика в бурятской национальной шапке. А ещё на замёрзшем водоёме изобразили слова «Бурятия» и «Байкал», по которым можно понять, откуда открытка. Внизу есть ещё одно – «Сагаалган», ведь совсем скоро в РБ отметят наступление Нового года по лунному календарю.
- Это история про добро, дружбу, про то, что Бурятия – территория гостеприимства, – отметила Масличенко. – Вообще «Снежная открытка» – продолжение дела Валерия Мельникова, дедушки, который жил в селе Марково в Амурской области и в одиночку создавал такие необычные открытки для односельчан. Мы эту традицию продолжаем на Байкале.
Валерий Константинович, или, как называли его многие, дедушка Валера – одинокий, лишившийся слуха художник-самоучка – более десяти лет выходил на замёрзшую реку Хомутина и создавал новогодние открытки из снега на её поверхности, чтобы порадовать местную детвору. Он не гнался за благодарностью или славой и никого не просил о помощи.
В октябре 2020-го пенсионера не стало. Сначала снежные открытки в память о нём рисовали жители Амурской области, а в 2021-ом фестиваль «Чудеса на льду» стал всероссийским. Его поддержало Минприроды России. История Валерия Константиновича даже легла в основу короткометражного фильма «Новогодняя открытка» (18+).
Организаторы засняли результат коллективной работы с квадрокоптера – в память о 2023 годе и заодно чтобы «пополнить копилку визитных карточек» Бурятии.
Участники фестиваля в Максимихе не только создавали открытку, но и развлекались в ледяном городке, катались на коньках прямо по льду Байкала, танцевали ёхор и угощались сытным обедом в юрте.