На Байкале в Бурятии пройдёт фестиваль «Снежная открытка»

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В этом году министерство туризма Бурятии предложило организаторам преобразить акцию в целый фестиваль. Стоит отметить, что участие бесплатное.Основная программа мероприятия начнётся 11 февраля с 12:00. Ожидается участие свыше 150 человек.Участники поделятся на команды. Затем начнётся зарисовка снежной открытки командами по очереди. Пока одни греются, другие продолжают рисовать. По словам организаторов, чтобы нарисовать такую картину, участникам потребуется не менее четырёх часов. Макет и рисунок уже определён, он будет посвящён предстоящему Сагалгаану.- Открытка создаётся достаточно сложно. Наш телеметрист межует с землёй, мы делаем разграничение, ставим координаты. Потом рисунок снежной открытки накладывается на эти координаты. Мы определяем точки для каждой надписи, буковки, делаем разметку. В прошлом году у нас было около 60 колышков, чтобы открытка была красивая и ровная. Тогда у нас вышло нарисовать открытку за четыре часа, - рассказала организатор фестиваля Анна Масличенко.Для обогрева и питания будет организовано кафе-юрта. Предусмотрена возможность провести специальный однодневный тур для желающих.- Помимо прочего, мы делаем небольшой ледовый городок. Будет каток с арендой коньков. Ледяные фигурки. Нарисуем снежную открытку, станцуем ёхор, поедим вкусный плов. Также мы привлекли местных жителей, у нас будут прокат с собаками хаски, катание на конях в санях, снегоходы. Я надеюсь, что к нам присоединятся любые желающие, которые смогут организовать досуг на льду Байкала, - отметила Анна Масличенко.Ведущим мероприятия станет известный общественник, экоактивист Чингис Болотов.