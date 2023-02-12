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Сельчане в Бурятии жалуются на подорожавший хлеб

Сельчане в Бурятии жалуются на подорожавший хлеб
Общество,  Фото:Pixabay.com
За два последних месяца он наценился уже во второй раз

В Бурятии выросли цены на хлеб. С подорожанием столкнулись недавно жители посёлка Хоронхой, который находится в Кяхтинском районе. Они поинтересовались, в чём причина такого внезапного повышения.
 
- У нас в Хоронхое поставщик один, а цена во всех магазинах разная. Она очень часто меняется. Два месяца прошло, как мы обращались с этим же вопросом, – рассказали сельчане.
 
В местной вайбер-группе «Кяхта-инфо 24/7» подтвердили, что хлеб в самом деле стал на рубль дороже.
 
- Но это вынужденная мера, связанная с повышением отпускной стоимости производителем  сырья, – пояснил поставщик. 

Так, пшеничная мука подорожала в среднем на 25%, дрожжи – на 19%, соль – на 10%, растительное масло – на 30%. Кроме того, в цене выросли упаковочные материалы и тара: мешки для упаковки хлеба (26*35) – примерно на 37%, самоклеящаяся термочувствительная этикетка – на 33%, поддоны – на 40%. А ещё приходится нести затраты на топливо (наценилось на 3,27%) и запчасти на оборудование и транспорт (на 60%).

Торговая надбавка в магазинах составляет 5-10% от цены производителя. За булку хлеба первого сорта весом 500 граммов в посёлке просят в среднем 35 рублей 34 копейки, второго сорта – 32 рубля 33 копейки.

хлеб цены на продукты питания

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