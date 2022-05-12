«Открытие небесных врат» в Иркутске состоится 22 мая
В Иркутской области совет шаманских общин объявил о проведении большого цикла мероприятий: районных и региональных тайлганов.
22 мая пройдёт «Открытие небесных врат» в Иркутске, на острове Комсомольский. 28 мая состоится обряд поклонения божеству Хан-Хутэ Баабай на острове Ольхон.
10 июня будет проведён обряд в местности Соргото Аларского района. 25 июня пройдёт обряд «Ардайн Yбгэдтэ» в Харанутской местности, деревня Малая Кура.
2 июля состоится обряд «Ама Сагаан ноён» в Иркутске, на острове Комсомольский. Примерно на 9 июля запланирован обряд «Ухэр-Манхай тайлган» в местности около села Бозой. Точная дата проведения обряда будет утверждена в мае.
6 августа проведут обряд «Харгын Хоёр Yбгэдтэ» на горе Капсал. 7 августа на Ольхоне пройдёт большой тайлган «Арын 13 ноёд».
«Закрытие небесных врат» состоится 17 сентября в Иркутск, на острове Комсомольский. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, ссылаясь на совет шаманских общин области.
Шаманы Иркутской области рассказали о предстоящих тайлганах
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