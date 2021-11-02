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В Забайкалье стартует конкурс видеозагадок

В Забайкалье стартует конкурс видеозагадок
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат памятные призы

В Забайкальском крае проведут онлайн-конкурс видеозагадок, посвящённый Дню народного единства. Мероприятие будет проходить со 2 по 4 ноября и объединит всех забайкальцев, желающих проверить свои знания об истории нашего государства.

- Все мы знаем главных героев этого праздника – Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, благодаря которым Москва была освобождена от польских интервентов, что завершило долгий период Смутного времени в России. Но существуют и другие герои этого исторического события. Участники проекта могут приводить примеры художественных и музыкальных произведений, посвящённых тем далёким событиям, которые вошли в основу праздника, - рассказали в Забайкальской библиотеке имени А.С. Пушкина.

Проект состоится в аккаунте @pushkinka_chita социальной сети «Инстаграм». По словам организаторов, первые правильно ответившие участники получат памятные призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 16+
Забайкальский край конкурс загадка библиотека история литература музыка

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