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В Бурятии продлён приём заявок на два молодёжных конкурса

В Бурятии продлён приём заявок на два молодёжных конкурса
Общество,  Фото:pixabay.com
До 22 октября можно принять участие в конкурсах поддержки талантливой молодёжи и «Лучшая молодая семья»

В Бурятии по многочисленным просьбам продлён приём заявок на ежегодный конкурс поддержки талантливой молодёжи (12+). Теперь представители общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства могут подать заявку до 22 октября.

В каждой из пяти номинаций будут объявлены пять победителей, каждый из которых до конца года получит денежную премию. Заявки будут оцениваться по критериям отбора для каждой номинации, которые указаны в положении на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Конкурсные материалы передаются кандидатом лично (или через представителя) в комитет по молодёжной политике, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Также до 22 октября продлён приём заявок на республиканский конкурс «Лучшая молодая семья» (0+). Мероприятие проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

По информации молодёжного центра РБ, участниками конкурса могут быть жители республики в возрасте до 35 лет, имеющие регистрацию по месту жительства / по месту пребывания в Бурятии, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей.
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