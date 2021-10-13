До 22 октября можно принять участие в конкурсах поддержки талантливой молодёжи и «Лучшая молодая семья»
В Бурятии по многочисленным просьбам продлён приём заявок на ежегодный конкурс поддержки талантливой молодёжи (12+). Теперь представители общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства могут подать заявку до 22 октября.
В каждой из пяти номинаций будут объявлены пять победителей, каждый из которых до конца года получит денежную премию. Заявки будут оцениваться по критериям отбора для каждой номинации, которые указаны в положении на официальном сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Конкурсные материалы передаются кандидатом лично (или через представителя) в комитет по молодёжной политике, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Также до 22 октября продлён приём заявок на республиканский конкурс «Лучшая молодая семья» (0+). Мероприятие проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
По информации молодёжного центра РБ, участниками конкурса могут быть жители республики в возрасте до 35 лет, имеющие регистрацию по месту жительства / по месту пребывания в Бурятии, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей.
В Бурятии продлён приём заявок на два молодёжных конкурса
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