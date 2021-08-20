Молодёжь Бурятии может получить госпремии

В республике объявлено о проведении конкурсного отбора по поддержке молодых талантов
В Бурятии вновь пройдёт ежегодный конкурс поддержки талантливой молодёжи в области общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства. Положение о конкурсе можно найти на сайте министерства спорта и молодёжной политики РБ.
С 30 августа по 8 октября активная молодёжь республики в возрасте от 14 до 35 лет может подать заявки на участие в конкурсе по следующим номинациям:
– социально-значимая и общественная деятельность,
– научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность,
– профессиональное мастерство,
– художественное творчество,
– любительский спорт.
Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря. В каждой номинации определят по 5 победителей, которые получат премию по 18684 рубля.
Конкурсные материалы передаются кандидатом лично (или через представителя) в комитет по молодёжной политике по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, каб. 516, тел. 21-10-90. Время приёма документов: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30; пятница с 8:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00). Конкурсные материалы, направленные по факсу или электронной почте, не рассматриваются. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 12+
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