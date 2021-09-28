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В Бурятии выберут лучшие молодые семьи

В Бурятии выберут лучшие молодые семьи
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие принимаются до 8 октября

В Бурятии запущен республиканский конкурс «Лучшая молодая семья». Его участниками могут быть жители республики в возрасте до 35 лет, имеющие регистрацию по месту жительства/по месту пребывания в Бурятии, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей.

Конкурс проводится с 21 сентября по 18 октября. Заявки необходимо направлять на электронную почту mcrb03@yandex.ru до 8 октября.

Для участия необходимо прислать:
- заявку на участие в республиканском конкурсе (приложение №1 к положению);
- анкету семьи (приложение №2 к положению);
- согласие на обработку персональных данных, заполненное членами семьи и (или) их законными представителями (приложение №3 к положению);
- портфолио семьи: материалы, характеризующие роль семьи в сохранении и развитии семейных традиций и ценностей семейной жизни, об особых достижениях членов семьи, состоящие из фотографий, копий полученных дипломов, грамот, отзывов педагогов, воспитателей, руководителей общественных организаций и т.д., публикаций в прессе;
- письменный рассказ о семье (не более 3 листов формата А4, шрифт Times New Roman 14);
- презентация семьи в виде видеоролика (продолжительность видеоролика не более 3 минут, формат видео avi).

Подробную информацию и все критерии можно узнать в положении конкурса, размещённом на официальном сайте молодёжного центра РБ. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Возрастное ограничение 0+
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