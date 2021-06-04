 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июня

03 июня

Популярное

Создатели фильма о нерпе рассказали о его съёмках на Байкале

Создатели фильма о нерпе рассказали о его съёмках на Байкале
Общество, 
О картине, различных трудностях в процессе работы и значении этого фильма – в материале «Байкал-Daily»

Накануне состоялась творческая встреча с создателями фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Журналисты из Бурятии могли поучаствовать в мероприятии онлайн. Как сообщал «Байкал-Daily», с 5 июня в кинотеатрах Бурятии стартует прокат первого отечественного блокбастера о природе «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+), который уже получил у кинокритиков звание «самого доброго фильма года». Прокат картины в России начнётся с 10 июня, но жители республики в рамках совместной акции «Мы увидим первыми», организованной правительством РБ и медиагруппой «Красный квадрат», смогут увидеть киноленту на 5 дней раньше. 

По словам Марины Бандиленко, автора сценария, процесс с идеей фильма был долгим.

- Дело в том, что автор идеи и соавтор сценария – это Байкал. Конечно, это метафора, но в этой метафоре есть доля совершенно реальной исторической, я бы даже сказала, правды. Когда мы начали работать над фильмом, хотели сделать большой художественно-познавательный просветительский фильм о Байкале. Мы стали поднимать материал, как это обычно бывает – сценарист поднимает материал, много материала, очень много материала, потом выстраивает его под некую идею. В данном случае у нас это не получилось: чем больше материала мы поднимали, тем больше мы понимали, что о Байкале мы не знаем ничего, - отмечает сценарист.

Как оказалось, материал сделал с творческой группой своеобразный фокус.

- Материал, то есть Байкал, сам направлял нас в некую сторону. Мы как бы уже отслеживали вот ту драматургию, где-то её усиливали, уточняли и так далее. И с нерпой произошла похожая история, потому что нерпа в каком-то смысле приплыла к нам сама. У нас была естественно такая тема, как байкальская нерпа, как эндемик Байкала. О том, что нам удастся снять основные драмы, которые происходят с нерпой в Байкале – мы даже мечтать не могли. Некие факты были прописаны изначально в сценарии, а о том, что это выльется в полноценную драматическую линию, мы, конечно, не знали, - рассказала Бандиленко.

Режиссёр-постановщик ленты Анастасия Попова в свою очередь добавила, что это был самый сложный объект для съёмок.

- Во-первых, климатические условия, перепады температуры, зимой это 50 градусов и ветер. То, что нам удавалось снимать зимой, это по большому счёту подвиг съёмочной группы, подвиг операторов. Постоянно меняется свет. Ты выходишь, идёт дождь, через пять минут выходит солнце, потом идёт град. Ты постоянно находишься вот в этом состоянии. Помимо того, что здесь сложная природа, тут происходят разные аномальные вещи. Я человек прагматичный, не верю в разные силы, но, тем не менее, когда мы приехали, у нас просто начала выходить из строя техника, которая работала, которая была проверена, - поделилась Анастасия Попова.

Например, когда надо было снимать кадры с помощью квадрокоптера, техника просто не взлетала. При этом надо понимать, что она надёжная, сбоев попросту не должно было быть. В этом случае съёмочной группе посоветовали побурханить, чтобы работа пошла на лад. Снимающие ленту отмахнулись, но позже прислушались и сделали ритуал – и, о чудо, техника заработала.

И в первую командировку ребятам не удалось снять и половины запланированного. «Мы постепенно входили в доверие к Байкалу, как мне кажется», - шутит Попова. В итоге съёмочная группа снимала все сезоны на Байкале.

В картине кинематографисты показали красивейшие места Байкальской природной территории: остров Ольхон, Малое море, Ушканьи острова, мысы Бурхан (Шаманка) и Хобой, пещеры Тажеранской степи в Еланцах, а также Кругобайкальскую железную дорогу, посёлок Листвянка и достопримечательности Улан-Удэ.

Съёмки фильма стали возможными благодаря материалам экспедиции «Миры» на Байкале и поддержке правительства Бурятии: была оказана помощь съёмочной команде в районах, в том числе на Ольхоне. Производство длилось около 5 лет, за которые было проведено 14 экспедиций с использованием глубоководной техники и снято свыше 180 часов материала о подводном мире Байкала в формате 4К HDR.

Одну из главных ролей в фильме сыграл народный артист Бурятии Баста Цыденов. В художественном и графическом оформлении использованы этнические мотивы работ заслуженного художника Бурятии Зорикто Доржиева и заслуженного художника Российской Федерации Даши Намдакова.

- Я смотрел сегодняшний фильм, местами это действительно пробирало до каждой клеточки, потому как ты не можешь поверить, что речь идёт о твоей родине, земле, на которой ты вырос, о море – мы называем Байкал морем - на котором ты вырос. Титанический труд, - отозвался о ленте художник Зорикто Доржиев на встрече.

Большое значение этого фильма для экологического образования отметил академик РАН, доктор географических наук, профессор Арнольд Тулохонов.

- Вчера мы торжественно в академии отметили 30-летие Байкальского института природопользования. Естественно, одна из задач нашего института – это экологическое образование, просвещение, формирование экологической культуры. И в этой связи этот фильм о нерпёнке имеет двойное значение, первое – это пропаганда знаний об озере Байкал, его экосистеме, второе – о том, что мы должны относиться к проблеме озера Байкал несколько шире, чем было до этого, - поделился он своим мнением.

Жители Бурятии смогут посмотреть фильм уже завтра, 5 июня, в кинотеатрах.

Справка:

Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» создан в художественно-образовательном формате, который позволяет узнать о природном богатстве самого большого пресного озера нашей планеты через историю жизни одного из его обитателей - юной байкальской нерпы Юмы от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Создателям проекта удалось впервые снять байкальских нерп – эндемиков Байкала – в естественной среде обитания.

Благодаря этому формату, получившему название «edutainment» (сочетание английских терминов «education» и «entertainment»), будет достигнут особенный эффект, когда кино становится одновременно интересным и познавательным, как для самых маленьких зрителей, так и для их родителей.

фильм нерпы Байкал правительство РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Зелёный марафон» в Улан-Удэ пробегут в новом формате
«Зелёный марафон» в Улан-Удэ пробегут в новом формате
Общество, 04.06.2021
Принять участие в онлайн-забеге можно 5 июня в любое удобное время
Бурятия договорилась о сотрудничестве с иркутскими учёными
Бурятия договорилась о сотрудничестве с иркутскими учёными
Общество, 04.06.2021
Специалисты определят перспективы потребления газа в республике
В Чите готовятся к нештатным ситуациям из-за подъёма реки
В Чите готовятся к нештатным ситуациям из-за подъёма реки
Общество, 04.06.2021
В настоящее время проводится оценка береговой линии
Бурятия присоединится к акции «Декламируй»
Бурятия присоединится к акции «Декламируй»
Общество, 04.06.2021
Мероприятие пройдёт на площадке фестиваля «Бумажный ключ»
«Молодые таланты» Улан-Удэ получат по 30 тысяч рублей
«Молодые таланты» Улан-Удэ получат по 30 тысяч рублей
Общество, 04.06.2021
Комиссия выбрала 15 лауреатов молодёжной премии мэра
Жительницы Бурятии участвуют в конкурсе «Миссис Россия Мира 2021»
Жительницы Бурятии участвуют в конкурсе «Миссис Россия Мира 2021»
Общество, 04.06.2021
За корону будут бороться сразу семь конкурсанток из Бурятии
Певица Мэдэгма Доржиева посвятила новый клип малой Родине
Певица Мэдэгма Доржиева посвятила новый клип малой Родине
Общество, 04.06.2021
Мэдэгма рассказала, что её отец очень любил родное село
Лучница из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы
Лучница из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы
Общество, 04.06.2021
6 июня ей предстоит бороться за «золото» с представительницами Германии
Вековой юбилей отметила одна из старейших библиотек Бурятии
Вековой юбилей отметила одна из старейших библиотек Бурятии
Общество, 04.06.2021
В 2021 году исполнилось сто лет центральной районной библиотеке посёлка Нижнеангарск
Студенты Бурятии на лесном чемпионате будут валить деревья
Студенты Бурятии на лесном чемпионате будут валить деревья
Общество, 04.06.2021
Чемпионат профессионального мастерства состоится в Дивногорске
В Бурятии опахали сёла и РК «Здоровье»
В Бурятии опахали сёла и РК «Здоровье»
Общество, 04.06.2021
В Бурятии 155 населённых пунктов, подверженных переходу огня из леса
В Улан-Удэ растёт число госпитализированных с ковидом в БСМП
В Улан-Удэ растёт число госпитализированных с ковидом в БСМП
Общество, 04.06.2021
В БСМП за три дня переоборудовали более 90 коек для больных COVID-19
В Бурятии арендодатели чаще всего не разрешают курить в квартире
В Бурятии арендодатели чаще всего не разрешают курить в квартире
Общество, 04.06.2021
Собрана статистика по фильтрам, установленным собственниками для нанимателей жилья посуточно
Около аэропорта Улан-Удэ поставят камеры для сбора штрафов
Около аэропорта Улан-Удэ поставят камеры для сбора штрафов
Общество, 04.06.2021
Возле аэропорта запустят систему фиксации нарушений, связанных с парковкой  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^