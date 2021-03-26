Юные биатлонисты Бурятии взяли медали Кубка Анны Богалий

Спортсмены из Бурятии завоевали золото, серебро и бронзу



В прошлые выходные в Новосибирске завершился финальный этап соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». 500 юных спортсменов-биатлонистов от 10 до 15 лет из 26 регионов страны сражались за медали в индивидуальной гонке, спринте, масс-тарте.



Бурятию представляли воспитанники спортивной школы № 4 в возрасте от 10 до 14 лет, сообщили в минспорта республики.



Золото Кубка Анны Богалий в гонке среди юношей 10 лет на дистанции 2400 метров завоевал Дмитрий Путинцев. Две медали завоевал Владимир Ушков. Он стал серебряным призёром в стрельбе и бронзовым в смешанной эстафете в паре с Викторией Туртаевой из Саратовской области.



Справка:



Анна Богалий уроженка Вологодской области, выступала за сборную России по биатлону с 2000 по 2012 годы. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010 годы). Имеет в своей копилке также три золота чемпионатов мира (все в эстафетах), три серебряные медали (две эстафеты и спринт) и одна бронзу (гонка преследования).

