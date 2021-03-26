 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

Юные биатлонисты Бурятии взяли медали Кубка Анны Богалий

Юные биатлонисты Бурятии взяли медали Кубка Анны Богалий
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены из Бурятии завоевали золото, серебро и бронзу

В прошлые выходные в Новосибирске завершился финальный этап соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – Skimir». 500 юных спортсменов-биатлонистов от 10 до 15 лет из 26 регионов страны сражались за медали в индивидуальной гонке, спринте, масс-тарте.

Бурятию представляли воспитанники спортивной школы № 4 в возрасте от 10 до 14 лет, сообщили в минспорта республики.

Золото Кубка Анны Богалий в гонке среди юношей 10 лет на дистанции 2400 метров завоевал Дмитрий Путинцев. Две медали завоевал Владимир Ушков. Он стал серебряным призёром в стрельбе и бронзовым в смешанной эстафете в паре с Викторией Туртаевой из Саратовской области.

Справка:

Анна Богалий уроженка Вологодской области, выступала за сборную России по биатлону с 2000 по 2012 годы. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010 годы). Имеет в своей копилке также три золота чемпионатов мира (все в эстафетах), три серебряные медали (две эстафеты и спринт) и одна бронзу (гонка преследования).
спорт биатлон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Юные биатлонисты Бурятии взяли медали Кубка Анны Богалий
Юные биатлонисты Бурятии взяли медали Кубка Анны Богалий
Общество, 26.03.2021
Спортсмены из Бурятии завоевали золото, серебро и бронзу
В Забайкалье число смертей от коронавируса приближается к 800
В Забайкалье число смертей от коронавируса приближается к 800
Общество, 26.03.2021
Коронавирус в Забайкалье унёс жизнь ещё одного человека
Ориентировщик из Бурятии не оставил соперникам ни единого шанса
Ориентировщик из Бурятии не оставил соперникам ни единого шанса
Общество, 26.03.2021
Спортсмен из Бурятии едва не сбился с пути из-за некорректно нарисованной дороги
Алла Михеева вновь снимет «Острый репортаж» в Бурятии
Алла Михеева вновь снимет «Острый репортаж» в Бурятии
Общество, 26.03.2021
Звезда «Вечернего Урганта» посетит «Байкальскую рыбалку»
Забайкалка пьянствовала и не кормила своих детей
Забайкалка пьянствовала и не кормила своих детей
Общество, 26.03.2021
Нерадивую мать хотят лишить родительских прав
Переправу на Ольхон закрыли
Переправу на Ольхон закрыли
Общество, 26.03.2021
Лёд у берегов почти разрушен
Жительница Бурятии купила машину, на которую позже наложили арест
Жительница Бурятии купила машину, на которую позже наложили арест
Общество, 26.03.2021
Как оказалось, у прежнего владельца авто есть кредитная задолженность
В Улан-Удэ мама-альпака вывела малыша людям
В Улан-Удэ мама-альпака вывела малыша людям
Общество, 26.03.2021
Малыша альпака назвали Диего
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
В Бурятии Новые люди выбрали лучшие идеи конкурса «Марафон идей»
Общество, 26.03.2021
Победители получили средства на реализацию своей инициативы
На площади Революции в Улан-Удэ появятся «сухие фонтаны»
На площади Революции в Улан-Удэ появятся «сухие фонтаны»
Общество, 26.03.2021
«Cухие» фонтаны будут бить прямо из земли
На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров
На Байкале фиксируют трещины в несколько десятков метров
Общество, 26.03.2021
Лёд на Байкале тает и становится опасным
В Бурятию вернётся зима с метелями
В Бурятию вернётся зима с метелями
Общество, 26.03.2021
В республике передали штормовое предупреждение
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»
Рэпер Хаски из Бурятии выпустил трек «За Байкалом»
Общество, 26.03.2021
«За Байкалом лучше не светить хлебалом», - читает Хаски

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^