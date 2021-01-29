Герои любимых сказок будут в музее с завтрашнего дня
В прошлые выходные в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ гостей радовали Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Акция со сказочными персонажами продолжится и в грядущие выходные.
30 и 31 января в музее будут ждать герои русских народных сказок - три царевича. Этих сказочных персонажей можно встретить в сказках «Сивка-бурка», «Иван-царевич и Серый волк», «Конёк-горбунок», «Царевна-лягушка», «Молодильные яблоки», «Иванушка дурачок», «По щучьему веленью».
Царевичи будут ждать с 12:00 до 17:00 30 и 31 января.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее анонсировалось, что также 30 и 31 января улан-удэнцев будет ждать в эвенкийском комплексе музея Тугени-энёкан, эвенкийская Матушка-Зима.
Улан-удэнцев в музее будут ждать царевичи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители Бурятии смогут задать вопросы по качеству духов
Врачам требовалось уточнить данные, полученные во время УЗИ
Девочка-подросток получила медаль МЧС
Новая задорная песня про буузы полюбилась пользователям
Нарушения выявлены на трёх станциях
Герои любимых сказок будут в музее с завтрашнего дня
Улан-удэнцев вознаградят за фото домашних собак на улице
Осуждённые сдали итоговые квалификационные экзамены
Колонию посетил настоятель храма
Первые свадьбы сыграли в 1966 году
Было проверено более 100 машин
Бурятский детский омбудсмен сообщила, что подобные случаи не единичные
В вопросе разбиралась прокуратура
Инцидент произошёл в Нурселении
Об этом заявила главный санврач Светлана Лапа