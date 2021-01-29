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Улан-удэнцев в музее будут ждать царевичи

Улан-удэнцев в музее будут ждать царевичи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Герои любимых сказок будут в музее с завтрашнего дня

В прошлые выходные в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ гостей радовали Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Акция со сказочными персонажами продолжится и в грядущие выходные.

30 и 31 января в музее будут ждать герои русских народных сказок - три царевича. Этих сказочных персонажей можно встретить в сказках «Сивка-бурка», «Иван-царевич и Серый волк», «Конёк-горбунок», «Царевна-лягушка», «Молодильные яблоки», «Иванушка дурачок», «По щучьему веленью».

Царевичи будут ждать с 12:00 до 17:00 30 и 31 января.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее анонсировалось, что также 30 и 31 января улан-удэнцев будет ждать в эвенкийском комплексе музея Тугени-энёкан, эвенкийская Матушка-Зима.
этнографический музей
 
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