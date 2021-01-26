В Бурятии вышел новый клип с виолончелистами

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В Бурятии вышел новый музыкальный клип с виолончелистами. Ребята исполняют одно из популярнейших классических произведений австрийского композитора Иоганна Штрауса «Персидский марш».В состав квартета юных виолончелистов вошли: Агван Юмов, Дмитрий Цыбиков, Бато Хамаганов и Сарана Доржиева. Операторами стали Александр Хамаганов, Баир Батуев, Стас Кадрулёв. Режиссёром стал Олег Юмов.- В последнее время всё реже и реже родители задумываются о музыкальном образовании своих детей. Родители считают, что ребёнку надо дать те знания, которые пригодятся в жизни. Сейчас в моде целенаправленное образование. Хочешь быть переводчиком – учи языки, юристом – историю. Дети, которые играют на музыкальных инструментах, обычно грамотнее других. Музыка учит не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. Если вы хотите, чтобы мир вашего ребёнка был богат и эмоционально насыщен, если вы хотите, чтобы он стал успешным, всесторонне развитым, целеустремлённым, а следовательно, и счастливым человеком, дайте ему эту возможность, - сообщает пресс-службе республиканского министерства культуры.По словам специалистов, игра на музыкальном инструменте учит ребёнка не только видеть, но и воспроизводить увиденное, не только слышать, но и представлять то, что слышишь. Это развивает все виды восприятия: зрительное, слуховое, чувственное – и все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную.- В системе эстетического воспитания особое значение отводится музыкальному образованию, которое является одной из форм воспитания личности, цель которого – формирование в человеке способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное, - рассказала преподаватель колледжа искусств имени Чайковского Елена Рахлеева. - Образовательный процесс учащихся в детских школах искусств является первой ступенью профессионального обучения, которое неотделимо от формирования нравственных идеалов человека, его жизненной позиции и во многом определяет социальное поведение личности. Без музыкального воспитания не может быть всестороннего развития личности.