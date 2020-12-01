Посетителей обещают угощать бесплатным чаем
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открылась Чаёвня. Об этом сообщили в музее сегодня, 1 декабря. По их словам, в уютном месте можно согреться и бесплатно выпить чашку чая.
- Именно сегодня, в первый день зимы, для вас, наши дорогие посетители, открывается уютное место «Чаёвня», где можно согреться, прогуливаясь у нас в музее зимой, выпить чашку горячего чая. Чай для всех посетителей бесплатный! Здесь вы сможете попробовать что-нибудь вкусное к чаю, - сообщили в музее.
Посетителям понравилась эта новость, о чём они писали в комментариях: «Как здорово», «Как хорошо придумали», «Чаëвня - это здорово», «Так душевно и тепло!», «Просто замечательно! Обязательно почаёвничаем!», «Отличная новость!!! Поздравляем!!! Любим!!!».
Как сообщал «Байкал-Daily», в музее обустраивают новую входную группу. Здесь появятся турникеты со сканерами билетов, а в новом павильоне смогут работать два кассира.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ открылась Чаёвня
Общество, Фото:
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