В Этнографическом музее в Улан-Удэ оборудуют турникет

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ обустраивают новую входную группу, сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
- На входе появится турникетная система со сканерами билетов, а значит, возможность купить их бесконтактно через интернет, - уточнил министр культуры.
Легендарные резные деревянные ворота на входе в Этнографический музей обещали не трогать и сохранить. Во время массовых мероприятий через эти ворота будет работать дополнительный вход.
В глубине музея, не доходя до «Живого уголка», обустраивают полустеклянный павильон для обогрева. Там все желающие смогут выпить в холода горячий чай.
Помимо этого, строят новый павильон для кассира. Вместо маленького и холодного киоска появится тёплый павильон с туалетом для работников. Пробивать билеты теперь смогут одновременно два кассира.
Завершается обустройство новой парковки на более чем 100 мест. Как сообщал «Байкал-Daily», на новую парковку было выделено более 11 млн рублей.