В Этнографическом музее в Улан-Удэ оборудуют турникет

Легендарные резные деревянные ворота на входе в Этнографический музей обещали не трогать и сохранить. Во время массовых мероприятий через эти ворота будет работать дополнительный вход.





В глубине музея, не доходя до «Живого уголка», обустраивают полустеклянный павильон для обогрева. Там все желающие смогут выпить в холода горячий чай.







Помимо этого, строят новый павильон для кассира. Вместо маленького и холодного киоска появится тёплый павильон с туалетом для работников. Пробивать билеты теперь смогут одновременно два кассира.





