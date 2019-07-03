Первый канал назвал буузы «бурятским фаст-фудом»

Сюжет о Бурятии вновь появился на Первом канале в передаче «Доброе утро». На этот раз рассказали про долину потухших вулканов, лежбище нерп и, конечно же, буузы.
«Буузы – бурятские пельмени», - проанонсировал закадровый голос предстоящий рассказ жительницы Бурятии про традиционное блюдо.
- Мы иногда сравниваем буузу с маленькой юртой. Тоже такое же отверстие на верху, для того, чтобы войти в дом – надо зайти через дверь. Для того, что сделать дверь – мы надкусываем и, самое главное, выпиваем этот живительный бульон, - пояснила женщина.
В сюжете сказано, что буузы считаются местным фаст-фудом: они везде продаются и стоят недорого.
- Я ем их каждый день здесь, это как маленький кусочек рая, - признался иностранный гость республики.
После зрителям предлагают отправиться на Ушканьи острова – самое большое лежбище нерп. Здесь отдыхает около двух тысяч особей байкальского эндемика.
- Считается, что вулканы в России есть только на Камчатке, но мало кто знает, что в Бурятии целая долина потухших вулканов, - продолжается в сюжете.
Чтобы добраться до этой долины нужно проделать 12-часовой путь от Улан-Удэ по бездорожью. Но в сюжете утверждают, что «это того стоит». С высоты птичьего полёта показали чашу вулкана, которая сейчас заполнена водой.
Первый канал уже не впервые рассказывает в своём эфире про Бурятию. В начале июня также в передаче «Доброе утро» рассказали о Баргузинском заповеднике. В феврале показывали сюжет о праздновании Сагаалгана.