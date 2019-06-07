Первый канал рассказал о Баргузинском заповеднике

Небольшой сюжет вышел в эфире «Доброго утра»
5 июня в программе «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о заповедниках России. В него попал и Баргузинский заповедник Бурятии.
Зрителям рассказали об огромных площадях, занимаемых лесом – почти 400 тысяч га – и первозданном виде заповедника.
- Вводятся ограничения для посетителей, чтобы не вытаптывались ми, лишайники, – пояснил один из работников заповедника.
Также в сюжете рассказали восстановление популяции редких животных, птиц, их жизни и естественном отборе.
Помимо больших площадей, Баргузинский заповедник является первым появившемся заповедником в России – недавно ему исполнилось 102 года, напомнил Первый канал.
Это уже не первый сюжет о бурятских достояниях и традициях, показанных в программе «Доброе утро» Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале Первого канала рассказал о том, как бурятская семья отмечает Сагаалган
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