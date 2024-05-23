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Улан-удэнцы ударились в панику из-за неизвестного извращенца

Улан-удэнцы ударились в панику из-за неизвестного извращенца
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В соцсетях заявили, что он занимался самоудовлетворением возле детской больницы (18+)

Эта история облетела накануне многие местные паблики во «ВКонтакте». Как сообщает «Весь Улан-Удэ», неизвестный занимался самоудовлетворением за гаражами прямо под окнами детской больницы на улице Модогоева. Его засняли на камеру очевидцы.

Родители забили тревогу: вокруг – жилые дома, где много детей, ушедших на летних каникулы. Запись передали в компетентные органы, говорится в публикации.

Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, личность мужчины устанавливается. Кстати, в соцсетях предположили, что человек решил сходить по нужде у гаражей, а его заподозрили в извращениях.  

В феврале в парке «Юбилейный» заметили гражданина, вставшего возле сосны. Он якобы снял штаны и продемонстрировал то, что под ними, окружающим.

Версию, что незнакомец просто хотел справить естественную нужду, поставили под сомнение, поскольку «характерной» лужи под деревом, мол, не было. Однако некоторые интернет-пользователи задались вопросом, зачем тогда ему потребовалось стоять именно возле сосны, а не где-то ещё, да и к тому же лицом к стволу. Видео с мужчиной вызвало настоящий переполох в соцсетях. 


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