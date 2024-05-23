Улан-удэнцы ударились в панику из-за неизвестного извращенца





В феврале в парке «Юбилейный» заметили гражданина, вставшего возле сосны. Он якобы снял штаны и продемонстрировал то, что под ними, окружающим.









Эта история облетела накануне многие местные паблики во «ВКонтакте». Как сообщает «Весь Улан-Удэ», неизвестный занимался самоудовлетворением за гаражами прямо под окнами детской больницы на улице Модогоева. Его засняли на камеру очевидцы.Родители забили тревогу: вокруг – жилые дома, где много детей, ушедших на летних каникулы. Запись передали в компетентные органы, говорится в публикации.Как сообщили «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, личность мужчины устанавливается. Кстати, в соцсетях предположили, что человек решил сходить по нужде у гаражей, а его заподозрили в извращениях.Версию, что незнакомец просто хотел справить естественную нужду, поставили под сомнение, поскольку «характерной» лужи под деревом, мол, не было. Однако некоторые интернет-пользователи задались вопросом, зачем тогда ему потребовалось стоять именно возле сосны, а не где-то ещё, да и к тому же лицом к стволу. Видео с мужчиной вызвало настоящий переполох в соцсетях.