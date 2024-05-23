Житель Бурятии избил знакомого до вегетативного состояния

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Судебные приставы взыскали для семьи инвалида компенсацию



В Бурятии судебные приставы Кижингинского района помогли семье инвалида получить компенсацию морального вреда. Мужчина получил 1 группу инвалидности и оказался в вегетативном состоянии после избиения, сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.



На пострадавшего напал его знакомый в ходе ссоры. Мужчина нанёс жертве множественные удары по голове, которые привели к тяжёлой черепно-мозговой травме.



Пострадавший впал в кому, а после выхода из неё остался в вегетативном состоянии.



- По решению суда, помимо лишения свободы, подсудимого обязали выплатить компенсацию морального вреда в сумме 400 тысяч рублей. Для принудительного взыскания исполнительный лист был направлен в Кижингинское районное отделение судебных приставов. Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах должника. На сегодняшний день сумма задолженности взыскана в полном объёме. Денежные средства, которые должны компенсировать моральный вред, перечислены семье пострадавшего, - сообщили в УФССП.

