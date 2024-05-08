В населённом пункте был объявлен сбор добровольцев
В Кижингинском районе объявили срочный сбор добровольцев на тушение пожара возле села Новокижингинск. Существует угроза населённому пункту.
- Сбор у администрации Новокижингинска в течение 30 минут, - сообщили в группе «Кижинга-инфо.24/7».
Добровольцам нужно иметь при себе лопаты, грабли и вёдра.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 7 мая около Новокижингинска разбушевался лесной пожар. Отмечалось, что угрозы населённому пункту нет. Жителей просили сохранять спокойствие.
Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Происшествия, Фото:
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