Она ожидается в восьми районах республики
В Бурятии объявили чрезвычайно высокий, пятый класс пожарной опасности. В понедельник, 20 мая, её обещают в Закаменском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
В Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Окинском и Тункинском прогнозируют высокий (четвёртый) класс ПО.
Жителям напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса сейчас запрещён. Кроме того, нельзя сжигать сухую траву и мусор, использовать открытые источники огня и бросать на землю горящие окурки и спички.
В Бурятии опять спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
Общество, Фото:
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