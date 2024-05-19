19 мая

18 мая

17 мая

Популярное

Улан-удэнцев пугают таинственными лжемастерами по ремонту компьютеров

Улан-удэнцев пугают таинственными лжемастерами по ремонту компьютеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соцсетях заявили, что они разводят на деньги пенсионеров

На днях в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился пост, в котором рассказывается о новой мошеннической схеме. Автор публикации поведала про так называемых мастеров по ремонту компьютеров и ноутбуков, оставляющих листовки со своими контактными данными в почтовых ящиках в подъездах многоквартирных домов.

Жертвой одного такого «ремонтника» недавно стала пенсионерка, утверждается в публикации.
 
- Моя мама – пожилая женщина. Ей за 80 лет. Дома не включался телевизор, – гласит запись. – Буквально в течение 30-40 минут заявился гражданин и сказал, что он телемастер, хотя в объявлении про ТВ не сказано.
 
На листовке, размещённой в сообществе, речь и в самом деле только про ремонт ноутбуков и компьютеров. «Специалист», тем не менее, взялся чинить телевизор.
 
- Пришёл, покрутился возле него, дал бумажку, что он сделал диагностику за 1000 рублей и столько же взял на запчасти. И был таков. Когда приехала домой, оказалось, что в удлинителе перестала работать розетка, а сам телевизор исправный, – поделилась анонимный автор. – Звонила по указанному номеру, но там отвечали, что мастер занят и что он сделал всё что мог. Спросила: «Что сделал?». Сказали, что провёл диагностику телевизора. И какой итог? «Телевизор неисправен». А где запчасти? «В магазине».

В группе предупредили: подобные листовки – особенно если пенсионерам обещают скидки – лучше выбрасывать сразу. Однако алогичный пост с похожими фото облетел ВК-сообщества и других городов, в частности – Кирова и Воронежа. Интернет-пользователи пришли к выводу, что это обычный вброс.
 
Впрочем, окончательно расслабляться улан-удэнцам всё-таки не стоит. Ещё более года назад, в феврале 2023-го, один из наших земляков призывал остальных быть бдительными и не пользоваться услугами подобных «специалистов».

- Сразу же выбрасывайте из почтовых ящиков объявления с именами компьютерных «мастеров» и обещаниями отремонтировать вашу технику «быстро, качественно и недорого». Это мошенники, – отметил он. – Стоимость своих услуг по телефону они не называют. Приезжают к вам домой, создают вид бурной деятельности и по итогу оглашают баснословный ценник.

Спустя полгода, в сентябре, ту же тему вновь подняли в соцсетях. В местной группе опубликовали фото с листовкой, на которой указали номер для связи.

- Наверняка вы видели такие бумажки у себя в подъезде. На них постоянно разные имена – типа это частник. А на самом деле – фирма. Шарлатаны в чистом виде. Работают там абсолютно неквалифицированные и нечистые на руку люди, – поделился участник паблика.

Как выяснилось, он тоже имел дело с такими мастерами. Компьютер улан-удэнца стал плохо работать из-за вирусов и периодически выдавал ошибки. Приехавший по объявлению парень разоткровенничался с клиентом и рассказал, что услуги  он и коллеги оказывают IT-профанам – то есть тем, кто в компьютерах совсем ничего не понимает. Это пенсионеры, девушки и женщины.

В комментариях под записью посетители паблика заявили, что тоже обращались к подобным «спецам». «Отдала свой ноут на ремонт по такой «бумажке» и кое-как забрала. Нагрели до такой степени, что вздулся. Уродство и только», – подчеркнула одна из интернет-пользователей.

Про ремонтников, берущих заоблачные суммы за сомнительные услуги, периодически сообщают и федеральные СМИ. Три года назад «Комсомольская правда» рассказывала: чаще всего они скрываются за объявлениями, написанными от руки. Рассчитывают на то, что человек подумает, будто листовку в почтовый ящик просто сунул сосед, разбирающийся в компьютерах.

соцсети мошенничество компьютеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии единственный министр продолжает исправно отчитываться о своих доходах
В Бурятии единственный министр продолжает исправно отчитываться о своих доходах
Общество, 19.05.2024
А остальные главы ведомств и все зампреды предпочли их засекретить 
Футбольный клуб «Бурятия» провёл выездной матч в Чите
Футбольный клуб «Бурятия» провёл выездной матч в Чите
Общество, 19.05.2024

ФК уступил противнику с минимальным счётом

Часть улан-удэнцев могут навсегда лишиться своих квартир и участков
Часть улан-удэнцев могут навсегда лишиться своих квартир и участков
Общество, 19.05.2024
Объявления с предупреждениями уже начали расклеивать на подъездах многоэтажек
В Бурятии мёртвый посёлок возродят за счёт райцентра
В Бурятии мёртвый посёлок возродят за счёт райцентра
Общество, 19.05.2024
Обезлюдевший Заозёрный сольётся с Гусиноозёрском 
Улан-удэнцев пугают таинственными лжемастерами по ремонту компьютеров
Улан-удэнцев пугают таинственными лжемастерами по ремонту компьютеров
Общество, 19.05.2024
В соцсетях заявили, что они разводят на деньги пенсионеров
История оставшейся без жилья сироты из Бурятии дошла до главного следователя России
История оставшейся без жилья сироты из Бурятии дошла до главного следователя России
Общество, 19.05.2024
Девушка не может дождаться квартиры от государства уже 10 лет
В Улан-Удэ козлу из искусственной травы уселись прямо на голову
В Улан-Удэ козлу из искусственной травы уселись прямо на голову
Общество, 19.05.2024
Горожане совсем не щадят дорогущие топиарии
В Бурятии предупредили о мошенниках, требующих несуществующий «налог на СВО»
В Бурятии предупредили о мошенниках, требующих несуществующий «налог на СВО»
Общество, 19.05.2024
Все поверившие аферистам рискуют лишиться своих средств
«Сплошная свалка»: Северный посёлок в Бурятии обрастает мусором
«Сплошная свалка»: Северный посёлок в Бурятии обрастает мусором
Общество, 19.05.2024
Местные жители уже не понимают, за что платят деньги
Бурятию накроют пыльные бури и сильная жара
Бурятию накроют пыльные бури и сильная жара
Общество, 19.05.2024
В республике пообещали +31 градус
В Бурятию неожиданно рванули из-за границы
В Бурятию неожиданно рванули из-за границы
Общество, 19.05.2024
За два месяца из зарубежных стран в республику приехало более 400 человек
В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
В Бурятии сельчанам приходится объезжать убитую дорогу по полям
Общество, 19.05.2024
На ней валяются огромные булыжники и острые камни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^