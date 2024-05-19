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Часть улан-удэнцев могут навсегда лишиться своих квартир и участков

Часть улан-удэнцев могут навсегда лишиться своих квартир и участков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявления с предупреждениями уже начали расклеивать на подъездах многоэтажек

Некоторые жители бурятской столицы рискуют остаться без своей недвижимости. Об этом на днях в очередной раз напомнили в официальном telegram-канале комитета по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) городской администрации.
 
Речь идёт об объектах незавершённого капитального строительства, квартирах, зданиях, помещениях и земельных участках, права на которые возникли до 1998 года. Всё это будут признавать бесхозным и оформлять в муниципальную собственность (то есть отдавать городу), если в Росреестре нет регистрации, а в КУИЗ – данных о владельце.

Причина тому – изменения в федеральном законодательстве. Минувшей осенью в Улан-Удэ насчитывалось около двух тысяч объектов, включая жилые помещения, которые могут перейти в собственность муниципалитета. В ЕГРН же значатся 30 000.

Тем, кто не зарегистрировал свою недвижимость в едином государственном реестре, советуют сделать это как можно скорее. Платить госпошлину не придётся. К слову, соответствующие объявления уже начали размещать прямо на подъездах многоквартирных домов.
 
Узнать, проводит ли комитет мероприятия по выявлению правообладателя в отношении той или иной квартиры или участка можно, перейдя по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/, а всю интересующую информацию предлагают узнавать по телефонам 8 (3012) 41-50-79 и 23-59-03.

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