Родителей дома не было
В городе Краснокаменск Забайкальского края 10-летний мальчик случайно выпал с балкона квартиры на пятом этаже. Инцидент произошёл 7 мая около 18.30.
Мальчик госпитализирован с многочисленными травмами.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. По предварительным данным, родителей в этот момент в квартире не было.
- Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей ребёнка, жителей соседних квартир. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Собираются другие данные, характеризующие семью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье 10-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа
Происшествия, Фото:
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