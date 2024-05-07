08 мая

07 мая

Популярное

В Бурятии раскрыли подробности смерти пропавшей полгода назад женщины

В Бурятии раскрыли подробности смерти пропавшей полгода назад женщины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Её тело обнаружили на заброшенной даче

В столице Бурятии ещё в середине декабря объявили в розыск 58-летнюю (на тот момент) жительницу соседнего Забайкалья. В начале ноября она покинула благотворительный центр помощи в Улан-Удэ – женщину направили туда из аналогичного учреждения в Чите. С тех пор о ней ничего не было известно.

Заявление о пропаже поступило в полицию от родственников через месяц с лишним. Известно, что женщина исчезала и ранее. На официальном сайте МВД по РБ тогда опубликовали её приметы.

Спустя полгода стало известно, что пропавшую нашли мёртвой. О её гибели сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии.

Кое-какие подробности произошедшего раскрыли в МВД по Бурятии. Тело обнаружили в неэксплуатируемом дачном доме в одном из СНТ Советского района. Сообщение об этом поступило в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ в прошлую субботу, 4 мая.

Когда сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, выяснилось, что это та самая 59-летняя пропавшая жительница Забкрая.

- По предварительной информации, женщина приехала в Улан-Удэ в одну из частных организаций, оказывающую помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но отказалась от помощи и ушла. В дальнейшем она ночевала в заброшенных частных домах. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
пропавшие без вести смерть полиция МВД Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки
«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки
Происшествия, 08.05.2024
Закаменцы заявили, что они залезают в ограды и давят скот

Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Происшествия, 07.05.2024
Ссора вспыхнула после того, как пара распивала спиртное в течение дня
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
Происшествия, 07.05.2024
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Происшествия, 07.05.2024
Его обязали покинуть страну через суд
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
Происшествия, 07.05.2024
Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам  
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
В северном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 07.05.2024
Там сложная ситуация с лесными пожарами
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Иркутянина отправили в колонию за контрабанду леса на 10 млн
Происшествия, 07.05.2024
За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^