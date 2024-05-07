Её тело обнаружили на заброшенной даче
В столице Бурятии ещё в середине декабря объявили в розыск 58-летнюю (на тот момент) жительницу соседнего Забайкалья. В начале ноября она покинула благотворительный центр помощи в Улан-Удэ – женщину направили туда из аналогичного учреждения в Чите. С тех пор о ней ничего не было известно.
Заявление о пропаже поступило в полицию от родственников через месяц с лишним. Известно, что женщина исчезала и ранее. На официальном сайте МВД по РБ тогда опубликовали её приметы.
Спустя полгода стало известно, что пропавшую нашли мёртвой. О её гибели сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии.
Кое-какие подробности произошедшего раскрыли в МВД по Бурятии. Тело обнаружили в неэксплуатируемом дачном доме в одном из СНТ Советского района. Сообщение об этом поступило в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ в прошлую субботу, 4 мая.
Когда сотрудники уголовного розыска установили личность женщины, выяснилось, что это та самая 59-летняя пропавшая жительница Забкрая.
- По предварительной информации, женщина приехала в Улан-Удэ в одну из частных организаций, оказывающую помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но отказалась от помощи и ушла. В дальнейшем она ночевала в заброшенных частных домах. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии раскрыли подробности смерти пропавшей полгода назад женщины
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 08.05.2024
Закаменцы заявили, что они залезают в ограды и давят скот
Её тело обнаружили на заброшенной даче
Ребёнка останавливают медики
Его тушат более 80 человек
Ссора вспыхнула после того, как пара распивала спиртное в течение дня
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Побег предотвратили судебные приставы
Возбуждено уголовное дело о халатности
Его обязали покинуть страну через суд
Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам
Там сложная ситуация с лесными пожарами
За рубеж незаконно вывезли 6 тысяч кубометров лесоматериалов
Он обворовывал своих односельчан
Ещё одного человека он сильно избил
Для его тушения пустили встречный пал