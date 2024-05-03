Он получил ожоги спины
Вечером 2 мая на номер 112 поступило сообщение о возгорании сторожки в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных подразделений строение было охвачено огнём. Возгорание потушили в течение часа.
В результате пожара ожоги спины лёгкой степени получил 59-летний мужчина. Он отказался от госпитализации, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала дымовой трубы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в селе Нижний Саянтуй пожар уничтожил дом многодетной семьи.
В Бурятии на пожаре в сторожке пострадал мужчина
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