22 мая

21 мая

Популярное

Иркутские хирурги провели уникальную операцию по замене мочеточника

Иркутские хирурги провели уникальную операцию по замене мочеточника
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Пациентом стал десятилетний мальчик

В Иркутске хирурги областной детской клинической больницы провели уникальную операцию десятилетнему пациенту из Тувы. Ему заменили поражённый мочеточник аппендиксом.

Мальчик страдал от мочекаменной болезни. По месту жительства ему был экстренно удалён камень из верхней трети мочеточника, но операция повлекла за собой осложнения. Рана разошлась. Орган превратился в рубец и перестал выполнять свою функцию. Ребёнку установили дренаж для отвода мочи, однако это нарушало нормальную жизнедеятельность и требовало хирургического вмешательства для восстановления естественной работы мочеточника.

Для его выполнения ребёнка направили в Иркутск, где ему должны были заместить мочеточник другим органом. Один из самых подходящих – червеобразный отросток (аппендикс). Он не имеет существенной функции в желудочно-кишечном тракте и идеально подходит по диаметру для замещения поражённого органа.

Операцию провёл главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Хирург выполнил минимально инвазивное вмешательство: отсек червеобразный отросток от слепой кишки и переместил его в позицию мочеточника. Одним концом сшили аппендикс с лоханкой почки, другим – соединили с остатком органа вблизи мочевого пузыря.

Сейчас у мальчика установлен специальный стент. Когда заживёт устье между аппендиксом и нижними мочевыми путями – органы полностью восстановят свою работу.

- В настоящее время во всем мире есть лишь несколько центров, которые используют подобную технику для создания естественного оттока мочи из почки. В России такие операции проводят преимущественно в центральных частях страны. Для Сибири это хирургическое вмешательство имеет уникальный характер, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

С момента проведения операции прошло три дня, пациент чувствует себя хорошо: Мальчика уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, где он самостоятельно питается и может передвигаться под наблюдением врачей. 
Иркутская область здравоохранение медицина операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На юге Байкала появился новый памятник природы регионального значения
На юге Байкала появился новый памятник природы регионального значения
Общество, 22.05.2024
«Таловский озерно-болотный комплекс» расположен в Иркутской области
В Закаменском районе Бурятии стартовал ремонт дороги
В Закаменском районе Бурятии стартовал ремонт дороги
Общество, 22.05.2024
В настоящее время начата установка водопропускных труб
В гольцах Бурятии засняли «упитанного Пятачка»
В гольцах Бурятии засняли «упитанного Пятачка»
Общество, 22.05.2024
Кабан попался в объектив видеоловушки, переходя на новое место обитание
В Улан-Удэ пройдёт первая экологическая акция «Чистый четверг»
В Улан-Удэ пройдёт первая экологическая акция «Чистый четверг»
Общество, 22.05.2024
Раз в месяц в тёплое время года организации города будут дружно выходить на уборку
Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей в Иркутске
Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей в Иркутске
Общество, 22.05.2024
Юные спортсмены успешно выступили на межрегиональном турнире
В Бурятии федеральные дорожники провели профилактическую акцию
В Бурятии федеральные дорожники провели профилактическую акцию
Общество, 22.05.2024
Школьникам села Сотниково напомнили, что пересекать дорогу в неположенном месте нельзя
Жители Бурятии продолжают заражаться и болеть коронавирусом
Жители Бурятии продолжают заражаться и болеть коронавирусом
Общество, 22.05.2024
За неделю его умудрились подхватить 58 человек
Паралимпиец из Бурятии вновь стал чемпионом России
Паралимпиец из Бурятии вновь стал чемпионом России
Общество, 22.05.2024
Михаил Асташов победил в индивидуальной велогонке на 25 км
В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак
В Улан-Удэ опять устроят облаву на собак
Общество, 22.05.2024
Их будут ловить на Левобережье
В курортной местности Бурятии собрали 15 мешков мусора
В курортной местности Бурятии собрали 15 мешков мусора
Общество, 22.05.2024
Всех гостей и жителей Тункинской долины попросили относиться сознательнее и бережнее к природе
Жители Бурятии ринулись менять имена
Жители Бурятии ринулись менять имена
Общество, 22.05.2024
За неделю это успели сделать 32 человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^