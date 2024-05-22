Иркутские хирурги провели уникальную операцию по замене мочеточника

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Пациентом стал десятилетний мальчик



В Иркутске хирурги областной детской клинической больницы провели уникальную операцию десятилетнему пациенту из Тувы. Ему заменили поражённый мочеточник аппендиксом.



Мальчик страдал от мочекаменной болезни. По месту жительства ему был экстренно удалён камень из верхней трети мочеточника, но операция повлекла за собой осложнения. Рана разошлась. Орган превратился в рубец и перестал выполнять свою функцию. Ребёнку установили дренаж для отвода мочи, однако это нарушало нормальную жизнедеятельность и требовало хирургического вмешательства для восстановления естественной работы мочеточника.



Для его выполнения ребёнка направили в Иркутск, где ему должны были заместить мочеточник другим органом. Один из самых подходящих – червеобразный отросток (аппендикс). Он не имеет существенной функции в желудочно-кишечном тракте и идеально подходит по диаметру для замещения поражённого органа.



Операцию провёл главврач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Хирург выполнил минимально инвазивное вмешательство: отсек червеобразный отросток от слепой кишки и переместил его в позицию мочеточника. Одним концом сшили аппендикс с лоханкой почки, другим – соединили с остатком органа вблизи мочевого пузыря.



Сейчас у мальчика установлен специальный стент. Когда заживёт устье между аппендиксом и нижними мочевыми путями – органы полностью восстановят свою работу.



- В настоящее время во всем мире есть лишь несколько центров, которые используют подобную технику для создания естественного оттока мочи из почки. В России такие операции проводят преимущественно в центральных частях страны. Для Сибири это хирургическое вмешательство имеет уникальный характер, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



С момента проведения операции прошло три дня, пациент чувствует себя хорошо: Мальчика уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, где он самостоятельно питается и может передвигаться под наблюдением врачей.

