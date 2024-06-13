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Мошенник из Забайкалья наживался на желающих купить авто из-за границы

Мошенник из Забайкалья наживался на желающих купить авто из-за границы
Происшествия, 
Он украл более трёх миллионов рублей

В Краснокаменском районе Забайкальского края задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в аферах под видом доставки машин из-за границы. Он обманул как минимум четырёх покупателей.

Установлено, что мошенник предлагал услуги своим знакомым по доставке автомобилей из-за границы. Получая заказ на автомобиль, он находил фотографии аналогичных машин в интернете и пересылал их потерпевшим.

Получая аванс переводом на банковскую карту, мужчина выключал телефон и скрывался.

- Своими противоправными действиями подозреваемый похитил у забайкальцев и жителя Иркутской области более трёх миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд заключил подозреваемого под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

мошенничество

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